Ils mettront le feu au Village du Soir

Des flammes et des fumées mélangées, sur fond de pyrotechnie festive. Bref, une affiche qui en jette, davantage que celle du prochain Paléo Festival, laquelle sent un peu l’essence et fait davantage penser à une fuite d’hydrocarbures sur un plan d’eau irisé.

L’affiche qui plaît, on la doit aux sapeurs professionnels de la Ville de Genève. Elle annonce sobrement que le traditionnel bal des pompiers aura lieu ce vendredi 6décembre.

Non plus au Palladium comme ce fut le cas les années précédentes, mais au Village du Soir, à côté du stade de la Praille.

Cette adresse nocturne bien connue dispose de plusieurs salles, de plusieurs jauges aussi. On a retenu la plus grande, celle de la Carrosserie, pour danser avec les hommes du feu.

Ils ne seront pas au bar comme à leur habitude – il y a des pros sur place pour faire le job –, mais dans le public. Puis devant lui, au moment d’un show très attendu.

À quelle heure? Après minuit, en s’approchant de la grande alarme. On attend beaucoup de monde.