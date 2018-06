Ils déplorent un manque d’effectifs dans leur EMS

L’État ne couvre pas l’entier des besoins en soins requis par les personnes âgées dans les établissements médico-sociaux (EMS). «Le taux de couverture se monte à 86%, indique Giulia Willig, représentante syndicale d’Unia. Une couverture à 100% ne serait pourtant vraiment pas un luxe, alors que les soins aux résidents sont toujours plus lourds.»

Magistrat de tutelle des EMS, Mauro Poggia a admis, dans notre édition du 10 avril, que selon l’outil dénommé Plaisir, qui détermine les besoins en soins par rapport au degré de dépendance, la couverture se monte effectivement à 86%, «mais cela n’implique pas une prise en charge insuffisante sur le plan médico-thérapeutique, puisque la composition des équipes en termes de compétences est déterminée et surveillée par l’État, à savoir un tiers de tertiaire (infirmiers), un tiers de secondaire (aides-soignants) et un tiers de primaire (auxiliaires de soins)».

Quoi qu’il en soit, les employés de la Maison de retraite du Petit-Saconnex (MRPS) se sont rassemblés jeudi après-midi devant leur établissement pour manifester leur ras-le-bol face au manque d’effectifs: «Les équipes soignantes doivent être dimensionnées en conséquence, augmentant les cadences de travail et, au bout du compte, bousculant les rythmes de vie des personnes âgées.»

«Nous sommes stressés, fatigués, nous devons toujours faire vite. Nos résidents méritent mieux», estime Alice (prénom fictif). Tout cela relève d’une forme de «maltraitance institutionnalisée, condamnent inlassablement les syndicalistes. Ce d’autant plus qu’une initiative, acceptée en 2007, demandait déjà une meilleure prise en charge des personnes âgées.»

À cette surcharge de travail s’ajoute un manque de reconnaissance pour le personnel hôtelier. Alors que la classe 4 a presque disparu dans le secteur public et parapublic (notamment aux HUG), elle reste très présente dans les EMS. «La pénibilité des métiers des femmes de chambre, nettoyeurs et autres lingères doit être valorisée, encourage Giulia Willig. Loin de se cantonner aux travaux de ménage, les femmes de chambre sont des personnes référentes pour les résidents, elles servent leur petit-déjeuner et accomplissent un rôle social essentiel dans l’EMS.» Une pétition munie de 140 signatures va être adressée à Mauro Poggia pour lui demander d’intervenir. «J’ai déjà dit aux syndicats que je ferai en sorte que cette classe 4 ne soit plus appliquée dans les EMS dès l’année prochaine, réagit le conseiller d’État MCG. Mais je m’étonne de la démarche d’Unia, sachant qu’il y a d’autres moyens d’obtenir des réponses adéquates à des problèmes ponctuels.»

Directeur de la MRPS, Philippe Cassegrain partage le point de vue de ses employés, tout en étant bien conscient des impératifs financiers de l’État: «Celui-ci devrait, dans l’idéal, suivre les normes reconnues de l’outil Plaisir. Je ne connais pas un EMS qui se sente suffisamment doté en personnel.» Concernant la classe 4, «nous ne sommes pas opposés sur le principe à la supprimer, mais nous manquons de moyens, explique-t-il. Nous avons en effet lancé des travaux d’envergure qui pèsent lourdement sur nos comptes.» (TDG)