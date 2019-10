Ils avalent des kilomètres pour les enfants du Sénégal

Les plus sportifs se sont élancés à 11 h, dimanche. Suivis par une foule d’abord compacte, puis davantage étirée. Ils étaient 12 000 en tout à marcher, hier, sur une boucle de 6 kilomètres entre la rotonde du quai du Mont-Blanc et le Jardin botanique. Parmi eux, plus de 4000 inscrits, en grande majorité des enfants. Ils avaient soif, car il faisait chaud.

Mais c’était pour la bonne cause. «Pour aider les gens plus pauvres», résume Kevin, un garçon chinois âgé de 11 ans. À ses côtés, ses parents, installés depuis neuf ans à Genève, lui lancent des regards attendrissants. Tiago, 12 ans exactement ce lundi, a aussi marché «pour soutenir les enfants du Sénégal». Car c’est ce pays d’Afrique noire qui a été choisi comme fil rouge de la 28e édition de la Marche de l’espoir, organisée par Terre des hommes Suisse.

Comme les autres années, les participants sont invités à effectuer des «kilomètres de solidarité». «Les fonds récoltés sont notamment destinés à améliorer les conditions de vie des enfants au Sénégal», précise Terre des hommes.

Tiago, Claire, Dario et Olivier. Une des nombreuses tribus qui ont participé à la Marche de l'espoir. Photo : Pierre Albouy

Il est 11 h 22 et, au kilomètre 1, les enfants reçoivent leur premier tampon de la part de huit bénévoles tout sourire, vêtues de gilets rouges. Une Genève débonnaire et multiculturelle défile. Un joyeux mélange. Un papa regarde le plan: «Nous sommes ici!» Tous les papas aiment regarder les plans. Le cortège n’en finit pas: enfants, poussettes – tiens, un épagneul! – rares adolescents, enfants, grands-mères, enfants...

Une graine de champion

11 h 35, parc de la Perle du Lac. Le restaurant, surtout fréquenté par la bourgeoisie locale et internationale, est partenaire. «Nous verserons 10% de la recette du jour à la Marche de l’espoir», indique le gérant. Escorté par sa maman, le premier marcheur arrivant en sens inverse s’est transformé en coureur. Il veut aller vite. Avaler les kilomètres. Pour éviter la foule, il piétine le gazon. C’est une graine de champion.

Le Musée d’histoire des sciences est aussi sponsor. Il offre un bienvenu «kilomètre bonus». Un questionnaire réclame aux têtes blondes oxygénées de situer le Sénégal sur une mappemonde. De compter les pays qui lui sont limitrophes. Et d’admirer la grue couronnée, l’oiseau emblématique de ce pays.

Des tables ont aussi été disposées, à l’ombre. Assis avec son père sur l’un des bancs, Leonardo dévore un hot-dog. «Mon fils a 4 ans et il a déjà quatre tampons», lâche avec fierté Piergiuseppe, un Italien de 45 ans établi depuis plusieurs années dans le canton. Le papa ajoute que son garçonnet a ensuite foot à 14 h. Pour sûr, après une journée pareille, Leonardo dormira tôt, ce soir. Quant à Tiago, il s’apprête à se lancer, après avoir mangé. Accompagné par son jeune frère Dario et ses parents, Claire et Olivier, tous deux Genevois et quadras.