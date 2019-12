Il y aura du mieux pour Noël sur le Léman Express

Huit jours après son lancement, le Léman Express continue d'être fortement chahuté par les mouvements sociaux qui secouent la France. Mais une légère amélioration est annoncée ce lundi soir sur le site internet de l'opérateur. Les prévisions de trafic valables dès mardi 24 décembre et jusqu'au 5 janvier misent sur une embellie de la desserte d'Annemasse par le nouveau réseau.

Depuis le 15 décembre, seul un Léman Express sur deux (soit deux trains par heure et par sens) reliait Annemasse au territoire genevois. Cette cadence doit doubler dès mardi pour atteindre la fréquence normale d'un train toutes les quinze minutes, du moins entre 6 h et 22 h. Sur les heures extrêmes, Chêne-Bourg demeurera la gare de rebroussement. Une desserte nocturne le week-end devrait en revanche être assurée.

Le tronçon CEVA reste toutefois perturbé. Les convois RegioExpress, venus de Vevey ou Saint-Maurice, continueront de l'éviter, marquant leur terminus à Cornavin.

Sur territoire haut-savoyard, aucun train Léman Express ne devrait circuler au-delà d'Annemasse. Des correspondances sont possibles dans cette dernière gare avec quelques trains régionaux circulant sur la ligne du Chablais, lesquels seront complétés par une desserte routière. C'est une substitution entièrement par bus qui est prévue sur les axes d'Annecy et de la vallée de l'Arve.

Sur la Rive droite, les liaisons entre Genève et La Plaine sont assurées normalement. Des perturbations sont en revanche encore attendues dans la liaison entre Genève et Bellegarde, qui dessert aussi la plupart des haltes du Mandement. Les voyageurs sont invités à se renseigner sur les sites des CFF et des TER, les express régionaux français (ter.sncf.com).