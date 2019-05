«Il y a le feu au Service de protection des adultes»

Ils étaient 40, sur un effectif de 100 personnes, à manifester, jeudi matin, devant l'entrée du Service de protection des adultes (SPAd). Une action organisée dans l'urgence par les syndicats à la demande des collaborateurs de ce service qui croule sous les dossiers que lui confie le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. «Le SPAd est vraiment en feu, il lui manque une vingtaine de postes et les solutions ne viennent pas», commente Françoise Weber, secrétaire syndicale du SIT.

Ce n'est pas la première fois que personnel et syndicats (le SIT et le SSP) alertent les autorités sur le manque de forces de ce service et les dysfonctionnements qui en découlent. Il y a une dizaine d'années, le conseiller d'État François Longchamp avait déjà dû organiser une opération de secours pour combler le retard accumulé. Aujourd'hui, c'est le socialiste Thierry Apothéloz qui est sollicité.

Attesté par un rapport

En janvier 2019, la Cour des comptes avait également rendu public un audit sur le SPAd. Il relevait à nouveau ses difficultés: augmentation vertigineuse des dossiers (doublement en huit ans) sans que la dotation en personnel ne suive. La Cour demandait de revoir les modalités de prise en charge des personnes protégées, de simplifier la gestion administrative et de mieux définir la notion d'accompagnement social.

Alors qu'une nouvelle réorganisation a été généralisée depuis avril, le SPAd est aujourd'hui sous l'eau. Il y aurait des dizaines de caisses de courriers non traités selon les syndicats. Épuisés, des collaborateurs jettent l'éponge (une vingtaine de départs depuis 2015) ou tombent malades. «Nous avons besoin d'un plan d'urgence ou on coule, témoigne une employée. J'ai déjà fait un burn-out, je ne veux pas que ça recommence.»

Pétition au Grand Conseil

Pour se faire entendre du politique, une pétition vient d'être lancée. Elle demande trois choses: des renforts immédiats, l'octroi de vingt postes supplémentaires dans le budget 2020 et un bilan «sérieux» des réorganisations ainsi qu'un appui à la direction.

«Nous voulons rendre la classe politique consciente de la gravité de la situation», explique Françoise Weber. «L'objectif est de casser le cercle infernal des burn-out, des départs et de l'accumulation des dossiers, conclut Quentin Stauffer pour le SSP. Thierry Apothéloz nous demande d'attendre les assises sur le social qui se tiendront en automne. Mais que fait entre-temps le SPAd pour survivre et remplir sa mission de protection des personnes les plus fragiles?»

(TDG)