Il y a cent ans dans la «Tribune de Genève»

À l’heure de passer le cap d’une nouvelle année, il est bon de se replonger dans le passé. Que se passait-il il y a cent ans dans la ville, au juste? Nous avons dégoté dans les archives de la Tribune de Genève l’exemplaire du mercredi 31 décembre 1919. Florilège parmi les articles (la majeure partie des pages étant consacrée à la publicité).

Voleur de pardessus

Dans les «faits divers» rangés sous la page «chronique locale», on apprend qu’un certain Alcide Favre-Buhl a été appréhendé pour le vol de plusieurs pardessus. À cette époque, on livrait le nom du présumé coupable ainsi que celui du policier (en l'occurrence le «sous-brigadier Servettaz»). «Favre-Buhl a reconnu avoir volé une douzaine de pardessus dans les cafés du Commerce, de la Poste et à la brasserie Handwerck. Il a déclaré avoir revendu les vêtements volés à des fripiers de notre ville.»

Victime «tamponnée»

Lors d’un accident, on précise aussi le nom de la victime, ainsi que son métier et son adresse: «À l’angle de la rue du Jeu-de-l’Arc et de l’avenue Pictet-de-Rochemont, une automobile a tamponné un piéton, M. Albert Busser, homme de peine, domicilié rue de Savoie 3.» On lit en fin d’article un commentaire, «rien de grave heureusement», qu’un journaliste actuel aurait typiquement retranscrit par la phrase «le pronostic vital n’est pas engagé».

Plus loin, on apprend que «Rue A. Vautier, à Carouge, un tramway de la ligne No 4 a tamponné un char de laitier appartenant à M. Goy. Une quarantaine de litres de lait ont été répandus sur le sol.» Car avant d’être déboulonnées pour laisser place à la voiture, les lignes de tram sillonnaient la ville.

«Luxe malsain et dangereux»

Parmi les «informations financières», on lit des constatations alarmantes et des commentaires moraux du journaliste (qui n’a pas signé): «Chez nous en Suisse, financièrement parlant, on peut dire que tout a été de travers [...]. Les valeurs suisses, toujours sous l’influence des changes qui provoquent des ventes étrangères, ont subi une profonde baisse. Sur le peu qui reste plane le vautour du fisc. Et la fortune honnête diminue tandis que surgissent subitement certaines richesses interlopes et obscures qui s’étalent en un luxe malsain et dangereux propageant l’envie et avivant la haine des classes. Mais aurait-on pu s’attendre à autre chose après la crise effroyable de ces cinq dernières années?», s’interroge le chroniqueur, rappelant certainement la Première Guerre mondiale. «N’oublions pas une chose, la plus importante de toutes peut-être: le monde, dont tout le travail, pendant cinq ans, a été voué à un but de destruction, se consacre maintenant à des œuvres de construction. [...] Aussi, et surtout, ne nous décourageons pas. Ayons confiance et l’avenir nous donnera raison.»

Soirée «thé-récréative» des abstinents

Du côté des manifestations, outre le concert de l’Orchestre de la Suisse romande à la salle communale de Plainpalais, la fanfare municipale du Petit-Saconnex et le banquet de la Société des Vieux-Grenadiers, on lit le programme du «Croissant», une «société laïque d’abstinence». Ainsi, le 1er janvier, «à 8 h du soir dans son local rue Calvin 8», le Croissant organise une «soirée «thé-récréative». Une sauterie sans alcool invitant à «resserrer toujours davantage les liens qui doivent unir tous les bons abstinents.» Soit des réunions précédents celles des Alcooliques Anonymes, créés en 1935 en Ohio aux États-Unis et dont on connaît le développement international… Côté cinéma, les séances ont lieu à «2 ou 3 h » et « 8 h ½ » au Grand Cinéma, au Colisée, à l’Excelsior et au Cinéma Central. On y joue notamment «Charlot se trompe de pardessus».

Notons encore quelques petites annonces désuètes, comme celle de la Parfumerie Centrale, rue du Molard 15: «On demande, comme apprentie de commerce, une jeune fille présentant bien, de parfaite moralité, présentée par ses parents.»