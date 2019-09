Il se prétendait innocent, il a été condamné à 12 ans de prison

Avant qu’il ne soit demandé de faire entrer le prévenu, ce lundi à 9 h 30, l’huissier d’audience s’approche du banc occupé par la partie plaignante et s’adresse à l’épicier agressé. Il veut savoir s’il doit à nouveau installer le paravent évitant aux regards de se croiser, comme ce fut le cas lors des trois jours d’audience devant le Tribunal criminel. La réponse est «non, pas besoin». Le jugement sera rendu à la vue de tous.

Il est sans appel, même si l’avocat de la défense a d’ores et déjà annoncé qu’il irait, lui, en appel. Car son client vient d’être condamné à la peine la plus lourde: 12 ans de prison ferme pour tentative d’assassinat. La Cour a suivi, sans s’en écarter, le réquisitoire du Ministère public, ne divergeant que sur un point, la quotité de la peine, le procureur demandant, de son côté, 16 ans.

Ce sera quatre de moins, mais assorti d’une «expulsion obligatoire» du territoire suisse de 10 ans, le maximum, en la matière, étant de 15 ans. «Cette mesure d’expulsion est, certes, subjectivement difficile, a déclaré le président du tribunal, mais l’intérêt public doit l’emporter. Le prévenu, issu du Kosovo, parle la langue de son pays d’origine et y a encore de la famille.»

Sa famille, aujourd’hui, est dans la salle: une mère et une sœur. Elles pleurent en silence, au prononcé d’un jugement qui clôt une affaire ayant détruit plusieurs vies. Mais d’abord celle de la victime, souffrant, depuis les faits survenus dans la nuit du 1er au 2 juillet 2018, d’un «stress post-traumatique avéré». Il doit aux secours médicaux d’être encore, physiquement, parmi les vivants qui se rendent à pied au Palais de justice. Car ses agresseurs ont bel et bien voulu, «pour des broutilles», le tuer. Aucun doute possible sur ce point, de l’avis des juges.

Le projet assassin est filmé par une caméra de surveillance le 28 juin. Les mots proférés alors n’ont pas été enregistrés, mais entendus de tous, et les gestes qui les accompagnent sont suffisamment explicites aux yeux de la Cour pour que la scène, qui se joue à ce moment devant le comptoir de l’épicerie, soit bien celle de menaces de mort.

Le couteau qui servira quatre jours plus tard est clairement visible. «Il est manifeste que le prévenu l’a vu lui aussi; ses revirements ultérieurs ne sont que la marque d’une tactique procédurale, empêchant de croire, ne serait-ce qu’un instant, à son attitude prétendument pacificatrice.»

Pareillement, le tribunal n’a pas retenu non plus la version selon laquelle l’accusé «aurait cherché à séparer les combattants» la nuit de l’agression. Il a, au contraire, pleinement adhéré au projet criminel, acceptant l’hypothèse de porter atteinte à la vie de la victime, y contribuant même, puisque les coups de pied, qu’il a toujours contestés, ont été retenus contre lui, preuves matérielles – des traces de sang sur les chaussures – et témoignages concordants allant dans le sens, pénalement plaidé par l’accusation, d’une «coactivité».

Circonstances atténuantes? Inexistantes: «Malgré une certaine immaturité et une influençabilité contextuelle, la responsabilité du prévenu est pleine et entière», poursuit le président. Avant d’ajouter: «Sa collaboration durant l’instruction a été exécrable, il s’est victimisé, s’est montré insultant et n’a formulé aucune excuse.»

Même comportement relevé pendant son procès: «Il n’assume pas ses actes, les attribuant lâchement à son jeune frère», lequel sera jugé séparément, à une date qui restera inconnue, devant le Tribunal des mineurs, puisque ce dernier n’avait pas 18 ans au moment des faits jugés et, désormais, condamnés.

Une phrase, enfin, a pesé de tout son poids sémantique dans la lourde peine infligée. «On t’avait prévenu…» Trois mots qui ont bien été prononcés – la Cour en est convaincue – par l’aîné des deux frères, alors que la victime gisait à terre.

Son conseil, Me Robert Assaël, a réagi en ces termes à l’énoncé du verdict: «En balayant la thèse fantaisiste du prévenu qui se présentait comme sauveur de mon client et victime d’une injustice, le tribunal ne s’est heureusement pas laissé abuser. En accord avec son frère, qui ne risquait que 4 ans au maximum, il a tout mis sur celui-ci et espéré être acquitté.»

Ligne de défense à quitte ou double. C’est le double qui l’a emporté: la prison et le bannissement.