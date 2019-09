Il roule sans permis et trop vite avec la voiture de papa

Un Genevois de 18 ans a profité de l'absence de son père pour lui subtiliser ses clés de voiture et faire un tour. Le hic: le jeune homme n'a pas son permis et a roulé beaucoup trop vite, dépassant de plus de 45 km/h de la vitesse autorisée. Il s'est fait flasher deux fois par le même radar. Arrêté pour infraction à la Loi sur la circulation routière, l'intéressé a reconnu les faits et a été mis à disposition du Ministère public.