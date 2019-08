Il pique une carte de crédit dans une boîte aux lettres

Il se servait dans les boîtes aux lettres et à lait! Un homme de 35 ans, domicilié à Genève, a été appréhendé pour vol, violation de secrets privés et utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Dans le cadre d’une enquête menée suite à plusieurs dépôts de plainte, les recherches ont permis d’identifier l’auteur présumé de vols de lettres et de colis.

Mardi, les enquêteurs ont effectué une perquisition au domicile de cet individu. Divers colis et courriers adressés à l’attention de tiers ont alors été découverts, ainsi qu’une carte de retrait au nom d’une autre personne. De plus, lors des investigations, les inspecteurs se sont rendu compte que le suspect présentait des similarités physiques flagrantes avec le signalement d’une personne recherchée pour une autre affaire, celle d’une carte de crédit ayant été volée dans une boîte aux lettres. Et cela en même temps que le courrier contenant le code PIN de cette carte, avec laquelle des retraits frauduleux ont été effectués dans différentes succursales bancaires.

Le prévenu a été mis à disposition du Ministère public.