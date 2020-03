Il part seul à l'assaut de l'Exécutif meyrinois

Son étiquette, c’est Couleurs meyrinoises. Mais en réalité, il en est le seul représentant. À 65 ans bientôt, Jean-Philippe Hulliger part à l’assaut du Conseil administratif meyrinois face à huit autres candidats, en total indépendant, sans parti ni groupe pour l’épauler. À ce titre, il fait figure d'exception dans les grandes communes genevoises.

Né à Cointrin

Si le défi semble un peu fou, ce candidat-là n’est pourtant pas un doux rêveur. Ceux qui l’ont côtoyé par le passé sur les bancs du Conseil municipal, dont il fut le président en 2003-2004, nous l’ont d’ailleurs confirmé: l’homme y était écouté et respecté. Et malgré ses positions parfois tranchées, «je ne me suis jamais fâché avec un parti», assure-t-il.

Marié et père de famille, Jean-Philippe Hulliger est aussi un fin connaisseur de sa commune, dont il apprécie, de l’intérieur, la grande diversité des quartiers. Né à Cointrin, il y a passé ses vingt-cinq premières années, avant d’aller vivre dans la Cité, puis à Champs-Fréchets, et aujourd’hui à Meyrin-Village «depuis une vingtaine d’années», précise-t-il.

Sensibilité de gauche

Son attachement est tel que cet instituteur n’a connu qu’une seule école durant toute sa carrière: celle du Livron. Après avoir enseigné durant une quarantaine d’années auprès des enfants meyrinois, l’heure de la retraite ayant sonné – ce sera à la fin du mois de juin – il aspire donc à se mettre différemment au service de sa commune. En faisant son retour en politique.

Car il s’agirait bien de retour. «J’ai en effet siégé au Municipal durant vingt ans, de 1995 à 2015», relève Jean-Philippe Hulliger. Avant d’ajouter: «Mon parcours, il est vrai, a été assez chaotique, bien que toujours marqué à gauche…» D’abord le Parti socialiste en 1995. «Puis je me suis trouvé en désaccord avec certaines consignes, et j’ai poursuivi en indépendant. Il y avait d’ailleurs un groupement indépendant à Meyrin, où nous avions une grande liberté de parole et de décision.»

En 2011, il rejoint, plus ou moins, les rangs d’À Gauche Toute. «Je n’ai pas vraiment adhéré au parti, mais ils m’ont accepté, comme indépendant toujours.» Son parcours politique s’arrête net en 2015, quand la formation d’extrême gauche n’atteint pas le quorum.

Visibilité à conquérir

Durant toutes ces années, il s’est aussi présenté à plusieurs reprises au Conseil administratif, sans succès. Estime-t-il avoir davantage de chances aujourd’hui? «Je relativise beaucoup, lance Jean-Philippe Hulliger en rigolant! Mais je crois que ma candidature est crédible, j’ai fait mes preuves dans ma commune. Et puis, partir sans étiquette, avec les casseroles que se traînent les partis actuellement, pourquoi pas? s’amuse-t-il. Mais il faudra pousser les abstentionnistes à aller voter.»

Il s’agira également pour lui, l’indépendant, d’obtenir une certaine visibilité. Le contraste était en effet assez saisissant le samedi 22 février dernier, sur l’esplanade du centre commercial. Entre le stand du PLR (avec crêpes, petits chocolats, boissons et sacs offerts) et celui du PS (bonbons et chocolats notamment), Jean-Philippe Hulliger avait installé son tabouret pliant et une petite table garnie d’une mince pile de flyers. Tout de même, une grande affiche jaune pétant, genre roll-up, annonçait sa présence. «Je paie de ma poche mon matériel de campagne, explique-t-il. J’espère ne pas dépasser les 5000 francs.»

«On est bien à Meyrin»

Ses moyens sont limités, pas ses idées. «Je suis notamment un ardent défenseur des zones actuelles.» Jean-Philippe Hulliger s’est d’ailleurs réjoui du résultat du vote du 9 février, quand les Genevois ont refusé la densification de Cointrin. «Il faut préserver des zones de verdure ainsi que des zones villas. La richesse de notre commune, c’est sa diversité.»

En tant qu’enseignant, il a aussi eu l’occasion de promouvoir, dans les écoles, des projets liés au climat. «Les communes doivent s’investir et investir davantage sur ce plan-là. Il faut penser l’avenir et les développements futurs sans programme minimum.»

Sur le plan économique, il caresse une utopie: «On incite les entreprises à former des apprentis, c’est bien. Mais on devrait les obliger à les garder durant une année après leur formation, afin que ces jeunes acquièrent de l’expérience. C’est ce qui leur manque le plus au moment de s’insérer dans la vie professionnelle», estime-t-il.

Avant de conclure sur une note positive: «Je crois qu’on est bien à Meyrin. Qu’on y vit bien. Personnellement, je ne déménagerais pour rien au monde.»