«Il ne doit plus y avoir de raison de prendre l’avion»

Nouveaux trains, horaires cadencés, wi-fi à bord. TGV Lyria sort le grand jeu à l’horaire 2020 pour s’imposer en maître absolu dans les trajets entre Genève et Paris. Avec notamment cet argument: le voyage par rail émet 22 fois moins de gaz carbonique que celui par les airs. Confrontée à des déficits répétés ces dernières années, la filiale commune des CFF (26%) et de la SNCF (74%) injecte plus d’un demi-milliard de francs pour renouveler sa flotte et révolutionner son offre à l’horaire 2020, qui sera lancé le 15 décembre. Entretien avec son directeur général depuis janvier, Fabien Soulet.

Quelle est l’importance du changement?

On change tout! Nous partons d’un double constat. La mobilité entre la Suisse et la France, selon une étude de l’EPFL, croîtra de 25% ces huit prochaines années. En outre, face aux enjeux climatiques, notre responsabilité d’opérateur ferroviaire est d’amener une réponse. Nous proposerons davantage de places, une offre plus attrayante en termes de confort et de service, répondant tant à la clientèle en quête d’un haut niveau de service qu’à celle qui cherche un prix économique.

Comment fournirez-vous 30% de places en plus?

C’est un bond énormissime, du jamais-vu dans ma carrière. Les places proposées par jour entre la France et la Suisse passent de 13 500 à 18 000 , c’est comme si on faisait voler 30 Airbus supplémentaires A320. Sur l’axe Genève-Paris, notre route la plus forte (ndlr: devant les liaisons entre la capitale française et Zurich, Bâle ou Lausanne), il y aura huit trains par jour dans chaque sens alors qu’on en compte actuellement entre cinq et huit selon les jours. Nous adoptons un horaire cadencé, à la suisse, avec des départs toutes les deux heures de 6 h 29 à 20 h 29 et un trajet de trois heures onze. Sur cet axe, le surplus de places proposées est même de 54%, même si certaines places seront prises par des clients embarqués à Lausanne (ndlr: la moitié des six TGV partant de la capitale vaudoise pour Paris transitera par Genève ). Le cadencement donne la priorité sur les voies, en cas de perturbation.

Et vous changez votre flotte…

Nous nous séparons de nos 21 trains, dont certains ne disposaient que de 365 places sur un seul étage. Nous avons acquis 15 trains duplex de 507 places, construits durant cette décennie et dont l’intérieur a été entièrement remis à neuf. Leur maintenance se fera de nuit: c’est ce qui permet de les faire rouler beaucoup plus et d’augmenter la capacité. Vendredi, jour de forte demande entre Genève et Paris, on couplera deux rames pour créer ce que nous appelons un «superjumbo» de plus de mille places.

Il y aura le wi-fi à bord. On est tenté de vous dire qu’en 2019, ce n’est pas trop tôt…

Sur un train qui peut atteindre 300 km/h et qui traverse des zones montagneuses, ce n’est pas si simple à installer! Il nous a fallu câbler les véhicules de fibre optique, poser un serveur à bord et des antennes sur le toit, équiper le territoire le long de la voie en partenariat avec un opérateur. C’est un investissement de huit millions d’euros. Le wi-fi fait que le TGV peut devenir un bureau mobile, rendant le voyage très productif pour ceux qui veulent travailler, tandis que les jeunes apprécieront de rester connectés.

Avec le wi-fi, il y aura plus de coups de fil intempestifs à bord, non?

Je ne pense pas, l’autodiscipline est assez forte. La règle est de passer ses appels des plateformes ou du bar.

Vous affichez un prix d’appel à 34 francs: aurez-vous plus qu’un siège ou deux à ce tarif?

Tout dépend de la demande et de votre flexibilité quant à l’horaire. Il y en aura certes moins le vendredi soir. Mais notre projet est bien de multiplier les offres compétitives, à moins de 49 euros (ou 57 francs). Tout ne se joue pas sur le prix! Nous pérennisons par ailleurs notre offre jusqu’ici expérimentale d’une classe business, qui a été un succès, avec 80 000 voyageurs en 2018 et près de 100 000 cette année. À 225 francs le voyage, elle propose notamment un repas chaud et qualitatif servi à la place, la flexibilité totale le jour même. La presse est mise à disposition…

Très ouvertement, vous voulez concurrencer l’avion.

C’est notre stratégie: qu’il n’y ait plus aucune raison de prendre l’avion plutôt que le train entre Genève et Paris. Nous sommes leaders du marché, avec une part bien supérieure à 50%, que nous voulons accroître largement.

L’avion aura dès 2024 un nouvel atout: Orly sera desservi par le métro…

Tant mieux pour le bilan carbone si les aéroports sont bien connectés aux transports publics. Il n’en reste pas moins que le train est plus rapide que l’avion si on mesure le temps de trajet de centre-ville à centre-ville. En train, on peut prendre du temps pour soi, alors qu’en avion on a tout au plus une demi-heure pour se poser. Et le wi-fi changera la perception du temps passé à bord.

L’argument écologique a ses limites: en France, on roule au courant d’origine nucléaire…

Nous sommes tributaires de l’électricité produite dans chaque pays. Mais la France a des projets pour augmenter la production d’électricité durable.

Peut-on espérer voir renaître les destinations abandonnées (Nice, Lille, Montpellier)?

Elles n’ont pas rencontré leur marché. Le nombre de voyageurs de Genève était insuffisant, sauf l’été. Nous maintenons Marseille en juillet et août. On pourrait envisager des dessertes le week-end au printemps. Mais pour élargir l’offre, il faudrait une demande avérée et des trains supplémentaires.