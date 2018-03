«Il n’y a plus personne pour nous écouter à la Ligue»

Elles s’appellent Geneviève, Françoise, Chris et Élisabeth. Elles sont soit en traitement contre un cancer, soit en rémission, ou simplement proches d’une personne partie trop tôt. Entre elles, les liens se sont créés dans les locaux de la Ligue genevoise contre le cancer. Ces femmes se sont réunies après avoir appris dans la presse le licenciement de la quasi-totalité de l’équipe qui travaillait au sein de l’association. «Ne plus trouver ces personnes a été un choc, affirment-elles. Depuis le mois de septembre, on ne les voit plus et il n’y a personne pour nous écouter. La seule réponse que nous avons obtenue est qu’ils sont en arrêt maladie.»

Visiblement, le conflit a toujours été tenu secret. Aujourd’hui, impossible d’ignorer ces deux ans de guerre interne qui ont conduit à la cassure. À la fin de janvier, le SIT alertait les médias d’une «hémorragie» à la Ligue genevoise contre le cancer. Ce n’est rien de moins que l’ensemble du personnel – six femmes et un homme – qui a pris la porte. Sept personnes au total, toutes expérimentées, pour la plupart licenciées après avoir demandé une médiation refusée par la direction. Deux autres collaborateurs ont présenté leur démission. «C’était cela ou je détruisais ma santé», expliquait dans les locaux du syndicat une employée, entourée de tous ses collègues congédiés.

Trois employés au lieu de dix

Autrefois composée d’une dizaine d’employés, la Ligue genevoise contre le cancer ne compte aujourd’hui que trois salariées, parmi lesquelles la directrice, qui cumule les casquettes de dirigeante et d’infirmière.

De leur côté, ceux qui fréquentent l’institution ont été nombreux à réagir. Aux côtés de ces femmes qui se sont réunies, certaines préfèrent que nous utilisions des prénoms d’emprunt – «Nous ne voulons pas subir les représailles», disent-elles – mais elles dénoncent à leur tour les licenciements et la brutalité des décisions. «À la Ligue, nous avions trouvé des professionnels compétents, à l’écoute. Pour moi, ces personnes étaient un repère essentiel», relève une femme touchée par la maladie. Son inquiétude est d’autant plus marquée qu’elle avait entamé la rédaction de ses directives anticipées (document dans lequel une personne indique les soins qu’elle souhaite recevoir au cas où elle ne serait plus en mesure de s’exprimer par elle-même) avec l’une des infirmières licenciées. «Une personne de confiance, poursuit-elle, qui, du jour au lendemain, n’était plus là. On ne m’a donné aucune explication.» Également en traitement depuis plusieurs années, Ursula Hasper peine à trouver les mots. «C’est incroyable, inadmissible. La Ligue a fait des merveilles, elle a sombré dans la paranoïa et détruit tout ce qu’elle avait construit.»

Le président veut rassurer

Dans le flot de réactions, des bénévoles engagés au sein de la Ligue genevoise contre le cancer se font également entendre. Clarina Firmenich est l’organisatrice du groupe de soutien «Bonne mine, bon moral» depuis quatorze ans, une activité qui permet aux femmes de prendre soin de leur apparence grâce à la présence et aux conseils d’une esthéticienne. Dans une lettre adressée à la directrice et au président, la bénévole proteste «contre cette nouvelle manière de faire le désert à l’intérieur de la Ligue». Une attitude qui, selon elle, «a provoqué un état de préoccupation, de déstabilisation et d’inquiétude parmi les patientes, les soignantes et les groupes de soutien». À nouveau contacté, le président de l’association n’a pas changé de position, un mois après la dénonciation publique des licenciements par le SIT. «Ces employés se sont ligués contre la direction, ils ont inversé la hiérarchie. Ils ont bafoué la Loi sur le travail», répète le professeur Bernard Chapuis. Pour lui, le seul tort de la direction est celui d’avoir fait confiance aux salariés, avant que la situation ne tourne mal.

Quoi qu’il en soit, l’absence de personnel restreint les activités de la Ligue genevoise contre le cancer. La seconde arcade qu’occupe l’association dans le quartier des Grottes est fermée depuis novembre. À la rue Leschot, les portes s’ouvrent toujours, mais les horaires ont été limités, tout comme la fréquence de certaines activités. «C’est inévitable au vu des circonstances actuelles, selon le professeur Bernard Chapuis. Mais les prestations vont reprendre progressivement, le recrutement de personnel est en cours», rassure-t-il.

Situation financière confortable

L’origine du malaise à la Ligue genevoise contre le cancer est-elle liée à sa structure décisionnelle? A sa tête siège un comité formé de bénévoles. Les décisions, en revanche, sont prises au sein du bureau exécutif, formé de sept personnes, dont une majorité de médecins. C’est cette structure qui a refusé la médiation externe demandée par le personnel quand les conflits sont apparus. Dans cet organe de décision ne siège aucun délégué des malades ou de leurs proches.

Pour les patients, la décision de se séparer de l’ensemble du personnel s’explique précisément par «l’absence de dialogue» entre l’organe décisionnel et les malades, ou du moins une personne qui pourrait leur servir de relais. Tous ces bénéficiaires des activités de l’association formulent une crainte identique: que la part consacrée à l’aide aux malades (45% actuellement) diminue au profit des fonds dédiés à la recherche (26%). «Le soutien est massif et persiste», balaie une nouvelle fois le président. Dans tous les cas, la Ligue genevoise contre le cancer peut s’appuyer sur une situation financière avantageuse. Indépendante, non subventionnée, l’entité reçoit des dons importants, année après année. Selon son dernier rapport d’activité, elle a réalisé un bénéfice de 2,6 millions en 2016 et peut se reposer sur des fonds propres supérieurs à 22 millions de francs.

