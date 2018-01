Il mange à l’œil dans un palace

Filouterie d’auberge Le 2 janvier, un homme s’est rendu, en compagnie d’une tierce personne, dans un palace de la ville pour partager un dîner. À la fin de ce dernier, il aurait voulu régler la note avec sa carte bancaire, mais en vain. N’ayant aucun autre moyen de payer son dû, il a subitement quitté les lieux. Lundi, le responsable du restaurant a déposé une plainte pénale à l’encontre du client «mauvais payeur». Enquête menée, celui-ci avait déjà sévi dans d’autres établissements. Arrêté, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

Nouveaux couacs à la centrale du Bugey

Ain La centrale nucléaire du Bugey a connu de nouveaux incidents sur deux de ses réacteurs, a annoncé Électricité de France (EDF), lundi. Une anomalie sur des équipements électriques de secours a été détectée mais le problème a été réglé, assure EDF. Le Dauphiné libéré rappelle que les installations, situées à une soixantaine de kilomètres du canton de Genève, ont déjà connu des problèmes en juin et en octobre. Au début de 2016, le Canton et la Ville de Genève avaient vainement dénoncé les risques potentiels que les infrastructures vieillissantes du Bugey faisaient peser sur la population. La justice française a classé la procédure.

Peine confirmée pour un videur

Vie nocturne Le videur de l’établissement genevois Rooftop 42, qui avait frappé un client à la tête et causé une chute mortelle, reste condamné à trois ans de prison avec sursis partiel pour homicide par négligence et lésions corporelles graves. La Chambre pénale d’appel estime que cet agent de sécurité – un Français âgé de 59 ans, ancien champion du monde de full-contact – n’avait pas conscience du risque mortel lorsqu’il a frappé le client de cet établissement de la rue du Rhône. Le jugement de première instance est ainsi confirmé. Les conclusions de la partie plaignante et du Ministère public, lequel réclamait une peine de dix ans pour meurtre par dol éventuel, sont à nouveau rejetées. Un recours au Tribunal fédéral reste possible. (TDG)