«Il faut réinventer un système de soins»

Le nombre des plus de 80 ans augmente quatre fois plus vite que la population en général. À cette hausse s’ajoute celle des maladies chroniques. Pour contenir le nombre d’hospitalisations et de lits en EMS, le Canton mise sur les soins à domicile. Selon ses estimations, 43 000 heures de soins supplémentaires devront être fournies annuellement ces prochaines années… Plusieurs institutions se chargent déjà de cette tâche. Mais celle qui porte l’essentiel de ce poids, à plus de 60%, c’est l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), avec 17 200 clients. Pour continuer à relever ce défi, cet établissement de droit public vient de produire un plan stratégique fixant ses objectifs dans les cinq ans à venir. Entretien avec sa directrice générale, Marie Da Roxa.

Dans quel climat s’inscrit ce plan stratégique?

Nous devons faire face à un accroissement ainsi qu’à une complexification des besoins en soins, à l’augmentation en âge et des maladies chroniques. De plus, le réseau de soins se complexifie avec davantage d’acteurs, les coûts de la santé augmentent, tout comme la prise en charge ambulatoire. Autant de changements qui nous incitent à réinventer un modèle de soins plus efficient.

À quoi va servir ce plan?

À mieux répondre aux besoins, à établir nos priorités et à canaliser les efforts. Par exemple, nous devons développer davantage le réseau de soins avec les acteurs privés et les associations spécialisées (Pro Senectute, l’Association Alzheimer, entre autres), augmenter encore le soutien aux proches aidants (ndlr: qui se dévouent pour aider une personne invalide, handicapée, etc.), développer une expertise en matière d’objets connectés favorisant la qualité de vie à domicile. Enfin, proposer un environnement de travail attractif, former davantage et mieux répartir nos ressources. Ce document est aussi une base pour notre contrat de prestations avec l’État.

Vous parlez d’environnement de travail attractif. Or, en novembre, des infirmières ont dénoncé la pénibilité du travail, des horaires lourds, un taux d’absence de 12%…

Les métiers de soins sont difficiles, encore plus à domicile lorsqu’on est seul avec le patient, et ils sont par définition contraignants en termes d’horaires. Le nombre de personnes suivies six jours sur sept a augmenté de 19% en quatre ans, 40% de notre clientèle est donc suivie six ou sept jours sur sept! Cela a un impact majeur sur la vie du personnel. Il faut trouver un équilibre entre la mission, la prestation et les conditions de travail. La pénibilité est par ailleurs accrue par la pénurie de professionnels. Ce n’est pas un problème de postes, nous les avons. Le problème est de trouver des collaborateurs à engager! Les capacités de formation du canton sont insuffisantes. Il nous manque en permanence 25 infirmières et autant d’assistants en soins et santé communautaires.

Vous pointez aussi des facteurs qui «dépassent l’IMAD» et entravent votre mission… Oui, je pense notamment à des exigences légales peu adaptées et des pressions des assurances. Le dispositif légal de remboursement des soins longue durée a changé en 2011 et rend la vie dure à nos collaborateurs. Des contraintes de facturation ont standardisé le minutage. Par exemple, la LAMal accorde dix minutes pour remplir un pilulier. Sachant que dès trois substances, il peut y avoir des effets indésirables, et que nos clients en prennent en moyenne 8,5, il faut avoir le temps de leur parler… L’échange passe à la trappe, c’est une souffrance pour notre personnel. Quand on choisit un métier humain et qu’on est contraint par un minutage d’assureurs, il y a une perte de sens. Autre exemple: la loi fédérale ne tient pas compte des frais de déplacements, les nombreux trajets ne sont donc pas rémunérés (ndlr:

300 000 heures par an).

Comment rétablir un bon climat de travail?

Tout d’abord en formant davantage. Nous allons engager 120 apprentis en soins et santé communautaires en 2019, contre 57 cette année. Ils pourront décharger les infirmières, une optique de délégation des tâches lorsqu’une situation est stabilisée. Nous augmentons aussi les places de stages pour les infirmières, de 130 à 160. Ensuite, il faut travailler encore plus en réseau. Nous étudions la possibilité d’un système de solidarité interéquipe, avec des voltigeurs, même si quitter son équipe pour aller travailler ailleurs ne sera pas facile. Nous avons produit un document de base pour discuter des horaires, validé par les syndicats. Ces réflexions sont menées en consultation avec le personnel. Enfin, un pool de 25 remplaçants longue durée a été instauré, avec l’ambition de l’élargir.

Vous voulez prendre le train des gérontechnologies. Mais quels outils choisir et avec quelle expertise?

Une cellule «innovation» a été créée pour développer cette expertise et nous collaborons avec des universités. 58% de nos clients présentent un risque de chute, c’est la première cause d’hospitalisation. Nous étudions donc notamment comment aménager l’habitat, avec, entre autres, le chemin lumineux au sol qui guide jusqu’à la salle de bains. Quant aux objets connectés qui recueillent des données, certains sont testés. Mais la donnée n’a d’utilité que si elle est transcendée par une action et une alerte.

Ces technologies présentent-elles aussi un intérêt pour les professionnels?

Oui. Certains outils, comme le simulateur de vieillesse, sont utilisés pour former et sensibiliser le personnel. Ensuite, le dossier informatisé de données des patients, mondossiermedical.ch, permet aux infirmières et aux médecins d’échanger en toute sécurité de manière dématérialisée. Ça fluidifie la communication.

Votre budget de 239 millions de fr. est alloué à 90% aux salaires. Vous accusez un déficit de 6 millions. Comment l'expliquer?

En tant qu’entité parapublique, nous appliquons les mécanismes salariaux de l’État. Lorsque des annuités sont accordées, notre personnel en bénéficie aussi. Mais la subvention de l’État ne suit pas, elles sont donc à notre charge. (TDG)