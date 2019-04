«Il faut réformer le Service de protection des mineurs»

«SPMi – Une institution qui doit être revue et corrigée!» C’est sous cette appellation qu’une pétition, dotée de 1269 signatures, vient d’être déposée au Grand Conseil par l’élu municipal Pascal Spuhler, ex-MCG qui a fondé le Parti populaire genevois.

Si les pétitionnaires ne remettent pas en cause le Service de protection des mineurs (SPMi) en tant que tel, «une institution absolument nécessaire», ils déplorent «les problèmes récurrents» dont il souffre depuis des années.

Locaux inadaptés, valse des directeurs, absentéisme, burn-out: la «Tribune de Genève» a elle-même mis en évidence, à maintes reprises, de telles carences. Un système pervers qui, à l’image d’un serpent, se mord la queue. À l’interne, le personnel se sent en effet trop souvent impuissant face à la masse de travail à laquelle il est confronté. «Nous croulons sous des piles de dossiers et devons parfois prendre dans l’urgence des décisions capitales en lien avec des enfants en souffrance, commente un collaborateur. Rien de surprenant que des collègues craquent.»

Il est vrai que certaines interventions de ces spécialistes du social peuvent être lourdes de conséquences. Et notamment quand ils sollicitent des mesures judiciaires. «Être placé est la pire des choses qui puisse arriver à un enfant! Cela se répercutera sur lui toute sa vie, mais aussi sur sa famille», note un père, qui se dit désespéré d’être privé de son fils.

«Descente aux enfers»

Les professionnels du SPMi sont bien conscients qu’écarter un parent ou mettre un enfant en foyer sont des décisions extrêmement graves. «On doit parfois réagir très vite. Mais quand on intervient trop rapidement, on peut se tromper, souligne l’un d’eux. Dans ce cas, le temps durant lequel un parent aura été privé à tort de son enfant sera à jamais perdu.»

Des situations heureusement peu fréquentes. Le principe de base du SPMi reste que chaque enfant puisse entretenir des relations avec ses deux parents, pour autant que ce ne soit pas contraire à son intérêt, et plus particulièrement à sa santé et son intégrité.

«Les différends sont plus liés à des problèmes de garde qu’à des cas d’enfants arrachés à leurs familles», note d’ailleurs la magistrate de tutelle du SPMi, Anne Emery-Torracinta (lire ci-dessous). Or, des parents que nous avons récemment rencontrés estiment que «l’objectivité impérative de ce service, intervenant la plupart du temps lors de situations familiales compliquées, n’est malheureusement pas toujours présente. On se retrouve trop fréquemment balancé entre des expertises, dictées par le SPMi, et des contre-expertises qui se contredisent sur d’éventuels troubles de la personnalité…» Conséquence: de nombreux pères ou mères de famille se seraient vus «mis au pilori par le SPMi après avoir critiqué la façon qu’a ce service de conditionner les expertises. Or, lorsque la machine administrative se met en marche, la descente aux enfers commence. Le maelström d’investigations, d’évaluations, de contrôles, voire d’analyses psychiatriques, va malmener le parent ou les parents mis en cause.»

Mobilisation collective

Cette «descente aux enfers», comme ils la qualifient, a conduit des parents se sentant très seuls à se mobiliser. Cette souffrance et ce combat, relayés lundi dans le journal «Le Temps», s’incarnent, d’une part, par cette toute fraîche pétition riche de plus de 1200 paraphes et, d’autre part, par un mouvement plus ancien, le Printemps de l’égalité coparentale en Suisse (PECS), dont la page Facebook est suivie par environ 600 internautes.

«Beaucoup de parents ont peur des représailles. Ils préfèrent donc ne pas trop se découvrir et agir collectivement», explique l’un de ses membres fondateurs. Et d’ajouter sous le couvert de l’anonymat: «Il est regrettable que bien souvent, dans le cadre d’une procédure de divorce, l’enfant devienne une source de chantage dans le couple, et que le déchirement de ce dernier mette en route le mécanisme du SPMi. Avec malheureusement toutes les qualités et les défauts d’une structure qui doit gérer des problèmes de sentiments humains, de surcroît hautement émotionnels.»

Décisions abruptes

Trop de décisions abruptes seraient prises par le SPMi «sans se préoccuper des conséquences globales sur l’équilibre et l’environnement de la famille», considère un autre père de famille, qui dit avoir perdu 6 kilos en trois semaines, une fois confronté à ce service. «On est si stressé qu’on ne dort plus.»

Le SPMi doit privilégier la solution d’aide et de conseil à domicile pour la gestion de la famille plutôt que le placement de l’enfant, conclut-il: «Mieux vaut une famille un peu fragile mais soutenue dans son quotidien qu’une famille éclatée à la suite d’une décision de facilité prise par le SPMi. De telles séparations peuvent vraiment rendre fou!» Et entraîner de nouvelles expertises…

Anne Emery-Torracinta fait face aux critiques

«Il n’est pas facile de gérer des situations humaines. Je ne peux ainsi pas affirmer qu’il n’y ait jamais eu la moindre erreur, mais je réfute l’accusation comme quoi le Service de protection des mineurs (SPMi) dysfonctionnerait», réagit la conseillère d’État Anne Emery-Torracinta. Il est normal, selon la cheffe du Département de l’instruction publique (DIP), que des gens puissent critiquer ce service: «De manière assez récurrente, des parents montent aux barricades, mais il ne s’agit là que de quelques dizaines de personnes, soit une infime proportion de personnes ayant affaire au SPMi. Et je demande toujours que celles-ci puissent être reçues par la direction générale de l’Office de l’enfance et de la jeunesse.» Cette fois-ci, ce sont plus de 1200 pétitionnaires qui protestent. Ce n’est pas rien, non? «Certes, mais le SPMi suit plus de 7000 situations chaque année. Des dossiers s’ouvrent, d’autres se referment. Si on veut donner une photographie à un instant précis, à la fin de décembre, 4814 mineurs étaient suivis.»

La magistrate socialiste ajoute que le SPMi ne gère que dans une minorité de cas des situations très vives: «Quand on observe les récriminations, il s’agit souvent de problèmes de couple où les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Ils se déchirent et l’enfant devient un enjeu entre eux.» Anne Emery-Torracinta indique qu’un service d’accompagnement et d’évaluation à la séparation donne des outils aux familles pour les aider à sortir d’une impasse. Elle note que les différends sont davantage liés à des problèmes de garde qu’à des enfants arrachés à leurs familles. Selon elle, les chiffres parlent d’eux-mêmes: sur les 4814 mineurs suivis par le SPMi à la fin de décembre, 596 étaient placés, dont 132 avec l’accord des parents, par le biais de l’assistance éducative en milieu ouvert développée par le DIP. Et de rappeler que le SPMi ne fait qu’appliquer les décisions de tribunaux et se soumettre à des expertises médicales.

«Le SPMi est toujours sur la corde raide, note encore la cheffe du DIP. Il en fera toujours trop aux yeux de certains et pas assez pour d’autres.» Elle informe que le Conseil d’État a fait de la protection des enfants une de ses priorités de la législature. «Un nouveau directeur a démarré sa mission au SPMI en début d’année. Je dresserai tout prochainement un premier bilan avec lui», conclut-elle. L.B. (TDG)