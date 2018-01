«Il faut fermer le préau de l’école de Pâquis-Centre»

Des odeurs d’urine et de nombreuses insalubrités, des parents en colère et des caméras de surveillance arrachées à peine installées. L’école de Pâquis-Centre n’en finit pas de faire parler d’elle. Mardi soir, à l’occasion du Conseil municipal de la Ville de Genève, la PLR Natacha Buffet-Desfayes a déposé une motion urgente réclamant la fermeture nocturne du préau. Cette dernière doit être examinée par le Délibératif ce mercredi soir. «Tous les signaux sont au vert, ce qui n’avait jamais été le cas jusqu’à aujourd’hui», estime la conseillère municipale.

Pour rappel, les problèmes ne datent pas d’hier. Dénoncés par le conseiller municipal (MCG à l’époque et désormais indépendant) Pascal Spuhler, ils ont mené le Municipal à voter en faveur d’un dispositif incluant l’éclairage du préau, la mise en place de toilettes publiques à proximité de l’école ainsi que l’installation de caméras de surveillance. Mises en place à la fin de 2017, ces dernières ont été dérobées moins de deux semaines plus tard.

«Les mesurettes ont montré leurs limites et ont été un échec», poursuit Natacha Buffet-Desfayes. Sa motion est soutenue par la droite élargie. Tandis que le PS estime que la mesure ne fera que déplacer le problème. Elle demande au Conseil administratif de «fermer le préau de l’école dès que possible, soit au plus tard juste après la fin des travaux de rénovation de l’école». Du côté du Conseil administratif, la magistrate Verte chargée de la Cohésion sociale et de la Solidarité, Esther Alder, estime que cette option n’est plus un tabou.

«Les fronts ont changé», assure l’élue PLR. Et de rappeler la demande écrite formulée par l’Association des parents d’élèves des Pâquis de fermer le préau de l’école entre 22 h et 7 h . Le principal obstacle technique à cette fermeture reste l’accessibilité aux utilisateurs du parking souterrain, dont l’accès se fait par le préau. Le municipal se prononcera ce soir.

Quid des naturalisations?

Hier, la deuxième partie de soirée a été largement consacrée au débat sur le maintien ou non de la Commission des naturalisations. Sur ce sujet, les discussions reprendront ce soir, pour le troisième débat.

À noter aussi: le Municipal a voté le renvoi en commission de la demande de crédit d’un montant de 500 000 francs pour étudier la réalisation d’un parc à la pointe de la Jonction.

Enfin, la conseillère municipale d'Ensemble à Gauche Maria Pérez a retrouvé son siège après deux mois d'absence. Elle n'a pas souhaité faire de commentaires concernant l'enquête interne (lire nos éditions du mardi 16 janvier) en cours concernant les problèmes de fonctionnement au sein du secrétariat de SolidaritéS.