«Il faut doter Genève du moyende destituer un conseiller d’État»

À Genève, un conseiller d’État ne peut être contraint à quitter ses fonctions par personne. Pas même par la justice. Seul l’élu lui-même peut choisir de démissionner. Choqué par l’obstination de Pierre Maudet à s’accrocher au pouvoir malgré la procédure pénale en cours et son aveu d’avoir menti à tous, Roger Deneys veut lancer deux initiatives populaires pour changer les règles du jeu et fournir au Canton les outils pour se débarrasser d’un élu indésirable.

L’ancien député socialiste propose d’introduire dans la Constitution le principe général de la destitution d’un conseiller d’État. Quant au cas spécifique de Pierre Maudet, il entend le résoudre par le biais d’une seconde initiative, de niveau législatif cette fois. Elle demandera la destitution immédiate du magistrat «en raison des graves atteintes qu’il a portées à la dignité de son mandat». Le texte précise qu’il perdra par la même occasion ses droits à la retraite ou à des indemnités dès l’entrée en vigueur de l’initiative.

Lassé d’attendre

«Il faut doter Genève du moyen de destituer un conseiller d’État, et j’avoue ne pas comprendre pourquoi le Conseil d’État ou le Grand Conseil n’ont pas déjà déposé un projet de loi constitutionnel pour cela», commente Roger Deneys. Pour ce socialiste qui a siégé quinze ans au Grand Conseil, «le comportement de Pierre Maudet est tout simplement indigne. Il a menti à tous durant trois ans, et il a perdu toute crédibilité. La durée du mensonge et le fait qu’il l’a construit sont en soi un problème.»

Roger Deneys va dès ce mardi soumettre ses deux projets d’initiative aux partis et aux syndicats. Il se dit prêt à en modifier les textes en fonction des discussions. «Je pense que ce sujet n’appartient à aucun parti en propre et je préférerais que ce soit un comité citoyen qui porte les initiatives», précise-t-il.

Inspiré par Neuchâtel

Le socialiste s’est très largement inspiré du système de destitution mis en place en novembre 2014 par Neuchâtel, seul canton romand à s’en être doté. C’est également une affaire particulière, celle du conseiller d’État Frédéric Hainard, qui avait poussé les Neuchâtelois à légiférer. Élu en 2009, l’élu avait été poussé à démissionner en été 2010 après avoir menti, fait engager sa maîtresse de l’époque et avoir commis des abus de pouvoir.

Traumatisés par cette affaire, les Neuchâtelois ont voulu disposer du moyen de mettre hors jeu un élu qui déciderait de rester coûte que coûte. Pas moins de 90% de l’électorat avait du reste accepté de modifier la Constitution en ce sens le 30 novembre 2014. Huit cantons alémaniques connaissent également un mécanisme de renvoi d’élus d’exécutifs.

«Ce qui me semble très intéressant dans l’exemple neuchâtelois, c’est qu’il ne limite pas les motifs de destitution aux seules infractions pénales, poursuit Roger Deneys. La législation cite aussi celui qui aurait enfreint gravement les devoirs de son mandat ou porté gravement atteinte à la dignité de son mandat, intentionnellement ou par négligence.»

Pour l’ancien élu, la faute politique est au moins aussi grave, si ce n’est plus, que la faute pénale: «Je ne minimise pas le volet pénal, précise-t-il. Ce n’est toutefois pas le plus important. C’est pourquoi le respect de la présomption d’innocence, si souvent évoqué, ne me paraît pas pertinent dans ce cas. La sanction pénale, ce sera à la justice de la donner. Mais la sanction politique, c’est autre chose.»

À qui le pouvoir?

Introduire le principe constitutionnel, c’est bien joli, mais qui, à Genève, pourra décider d’une destitution? À Neuchâtel, la loi d’application prévoit que c’est le Grand Conseil qui en a le pouvoir (il faut une majorité de trois quarts des membres). Le vote a lieu à la demande du Conseil d’État, de la Commission de contrôle de gestion ou du bureau du parlement. Dans six autres cantons, c’est le peuple qui est appelé à se prononcer.

«Je laisse au Grand Conseil genevois le soin de décider s’il préfère telle ou telle option, note Roger Deneys. En attendant, c’est la loi générale qui s’applique, ce qui signifie qu’il faut passer par la voie de l’initiative populaire. C’est ce que je fais avec la seconde initiative que je propose.» L’entrée en vigueur des initiatives risque évidemment d’arriver un peu tard. Mais l’ancien député estime que le pire serait de ne rien faire. «S’il a déjà démissionné, cela stoppera au moins sa rente de retraite», conclut-il.