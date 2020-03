Il est né le chamelon de la chamelle Antoschka

D’abord la mauvaise nouvelle, attendue, prévisible, toujours la même, escortée de son mot-clé à cinq syllabes: coronavirus. C’est lui qui assure l’accueil sur les hauteurs de Bellevue, ce samedi matin, quand on quitte la route de Valavran pour entrer dans la forêt: «Chers visiteurs, afin de suivre au plus près les recommandations de la Confédération, le Bioparc est fermé jusqu’à nouvel ordre.»

Eh oui, le lynx, le hibou et le raton-laveur, pour ne prendre que trois locataires familiers du parc, sont privés de visites pour une durée indéterminée. Ils ne verront désormais que leurs gardiens et soignants. Et encore. La direction a conseillé aux personnes de plus de 60 ans, parmi les bénévoles intervenant régulièrement sur le site, de rester chez elles.

Le niveau de vigilance a été relevé, afin de prévenir tout risque de contamination. «Nous partageons à 98% le même patrimoine génétique q ue les chimpanzés», rappelle le Dr Tobias Blaha, à la tête du Bioparc Genève. Les grands singes sont nos presque frères à tous.

A Bellevue, les primates sont petits – des tamarins, des ouistitis et un macaque au caractère asocial, raccord avec les consignes en vigueur -, mais la probabilité qu’un visiteur porteur du virus puisse le leur transmettre n’est pas à écarter. Avec pour conséquence des problèmes respiratoires et un risque de mortalité bien réel, compte tenu de la taille modeste des singes concernés.

Voilà pour la mauvaise nouvelle. La bonne a les couleurs du ciel. Météo printanière: hors actualité pandémique, la période est aux naissances. Il est né le chamelon de la chamelle! Yes! La camel story se poursuit.

Lundi 9 mars, en début d’après-midi, Antoschka, arrivée gestante à mi-janvier, après avoir été sauvée, avec deux de ses congénères, d’un cirque alémanique en faillite, a mis au monde un fils d’un bon poids (50 kilos).

Le chamelon, de couleur grise, se porte bien, même s'il a encore un peu de peine à tenir sur ses longues pattes. Il cherche son équilibre entre deux tétées et deux siestes (Image : Magali Girardin)

Il est apparu par les pattes antérieures à 13h07, avant qu’une aide-soignante, vétérinaire de formation, et qu’un jeune apprenti ne l’aident à passer la tête. C’est Chloe, la gardienne désignée de cette Camelus family recomposée, qui raconte la délivrance. «Le travail a duré moins d’une heure, mais c’était assez impressionnant dans l’énergie mise et déployée», explique-t-elle. Elle ajoute en souriant: «Bon, c’est la première fois que j’assistais à une naissance de chameaux…»

On boit du petit lait en écoutant Chloe. Le chamelon en fait de même. Quatre tétines maternelles, il a le choix. Et quand il oublie la tétée, sa mère l’appelle. Un petit brame en sourdine, beau à entendre comme un confiné chantant de son balcon l’hymne de son pays natal.

«Antoschka se montre hyperprotectrice, poursuit la soignante. Elle vocalise souvent avec son rejeton et ne laisse entrer que les soigneurs en qui elle a confiance.» Le demi-frère Batou, né en février 2019, est tenu à bonne distance de sa jalousie. Depuis une semaine, il doit partager l’attention concentrée sur ce cadet qui tire la fourrure à lui, même si ses deux bosses ne sont encore qu’une promesse lointaine. Grise, la fourrure, c’est curieux, laissons à la nature ses mystères, le brun commun viendra avec l’adolescence.

Son demi-frère s'appelle Batou. Il est né il y a une année et un mois. Le cadet n'a pas encore de nom. La direction du Bioparc invitera le public à le baptiser via les réseaux sociaux. ( Image : Magali Girardin)

Le nom, lui, reste à donner. La direction du Bioparc a pris pour habitude de consulter le public en l’invitant à voter via les réseaux sociaux. «Nous allons faire des propositions en nous inspirant de la culture mongole, souligne Anne-Sophie Deville, adjointe de direction. Le chameau sauvage, dit de Bactriane, qui a donné le chameau domestique que nous connaissons, est en effet originaire des steppes d’Asie centrale.»

Vivement la réouverture du Bioparc Genève pour permettre aux nombreux visiteurs – le lieu est en train de se tailler une sacrée réputation par-delà nos frontières – de découvrir eux aussi le chamelon. Le voici en primeur, photographié au sixième jour de son existence, en plein coronavirus et au milieu d’un week-end très électoral.