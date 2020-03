Il est condamné pour avoir enregistré un policier à son insu

En appuyant sur le bouton rouge, il a franchi la ligne de la même couleur. Ce directeur d’une société de surveillance pensait sans doute se protéger en enregistrant deux conversations téléphoniques avec un policier, sans l’en avertir. Au contraire, le Tribunal fédéral (TF) vient de confirmer sa condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amendes à 30 fr. le jour, avec sursis, pour enregistrement non autorisé. Une décision importante puisque la Haute Cour revient ainsi sur sa propre jurisprudence de 1982, en élargissant la notion de conversation «non publique».

L’histoire se noue en juillet 2017, lorsqu’un sans-abri se présente au poste de police pour réclamer des affaires qui seraient détenues par des agents de surveillance l’ayant sorti d’un parc durant la nuit. Un sergent-chef contacte alors le directeur de la société de surveillance, qui lui indique disposer d’images filmées de l’intervention. Plus tard dans la matinée, le directeur le rappelle pour savoir s’il a pu visionner ces images de vidéosurveillance. Pour passer ces deux coups de fil, il utilise un téléphone portable équipé d’une application d’enregistrement de conversation automatique, dont il fait usage à l’insu du sergent-chef. Il expliquera par la suite ne jamais en aviser ses interlocuteurs, car il trouve cela «délicat».

Transmission aux tiers

Le lendemain, il transmet par e-mail ces fichiers à un lieutenant de la police, ainsi qu’à trois autres personnes, afin de «mettre hors de cause ses agents de surveillance» soupçonnés de vol. Il plaidera qu’en adressant ces enregistrements à un autre membre de la police, «il n’avait nullement l’intention ni la conscience de commettre des infractions». Le lieutenant en informe le sergent-chef, qui porte plainte.

Interprétation restrictive

Selon la jurisprudence de Mon Repos en vigueur jusqu’à maintenant, une conversation non publique ne bénéficiait pas nécessairement de la protection pénale. Il fallait pour cela qu’elle touche au domaine privé, en étant par exemple de nature personnelle ou commerciale, tenue en réunion d’affaires. Or une audition conduite par un policier dans le cadre d’une enquête en cours ne concerne pas le domaine privé. Cette conception de conversation non publique a été «largement critiquée par la doctrine majoritaire, qui la juge trop restrictive et estime que les conversations non publiques des fonctionnaires devraient également être protégées», reconnaît l’arrêt du TF. «Compte tenu des nombreuses critiques», les juges ont estimé qu’un revirement de jurisprudence se justifiait, en abandonnant l’interprétation restrictive retenue depuis longtemps.

Le cercle choisi

Le texte rappelle qu’un fonctionnaire de police est atteint dans sa liberté personnelle de s’exprimer «librement et objectivement» s’il doit craindre que ses propos ne soient enregistrés sans son consentement. L’interprétation plus large proposée par la Haute Cour retient désormais que pour déterminer le caractère non public d’un échange, «il faut examiner, au regard des circonstances, dans quelle mesure il pouvait et devait être entendu par des tiers. La conversation n’est pas publique lorsque les participants s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. […] Cette solution permet ainsi de protéger l’individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lesquelles il a choisi de partager ses opinions, peu importe en quelle qualité il s’est exprimé.» Les fonctionnaires sont ainsi mieux protégés contre les enregistrements clandestins, et ces nouvelles dispositions devraient permettre d’éviter des abus dans l’usage de paroles «prononcées sans arrière-pensée».

«On est déçus, car sur la base de la jurisprudence existante, le recours avait des chances d’aboutir, commente Me Aba Neeman, avocat du directeur reconnu coupable. En raison de ce revirement, cela n’a pas été le cas.»