Il divulgue des secrets pour obtenir de l’argent

La série noire continue. Après les ennuis du No 2 de la police judiciaire, ceux des trois gendarmes ayant volé de la drogue au poste de Blandonnet et du policier accusé d’avoir dérobé une montre de luxe au Salon international de la haute horlogerie, une nouvelle affaire touche la grande maison. Il s’agit cette fois d’un modeste assistant de sécurité publique (ASP).

L’homme a tenté d’obtenir 20 000 francs en échange d’informations policières secrètes. Et vient d’être reconnu coupable d’entrave à l’action pénale et de violation du secret de fonction par le procureur général Olivier Jornot. Ce dernier l’a condamné le 16 janvier à 180 jours-amende (à 80 francs le jour) ainsi qu’à une amende immédiate de 2880 francs.

«Un excellent élément»

Avocat du prévenu, Me Pascal Junod ne fera pas appel: «La faute est admise. Notre but aujourd’hui est que mon client, qui est un excellent élément dans son service, conserve son poste.»

Dans l’ordonnance pénale que nous avons pu consulter, l’assistant de sécurité explique avoir autrefois prêté 20 000 francs à un certain Kevin*, fils d’un ami. Argent qui devait être consacré à un investissement juteux mais dont il n’a jamais revu la couleur. Le dénommé Kevin a filé au Portugal et ne lui a jamais rendu ce montant. Après avoir plusieurs fois réclamé son argent en vain auprès du père du fuyard, l’agent a décidé, en été 2016, de faire ses propres recherches dans la base de données MACS de la police. Il a ainsi appris que Kevin avait escroqué plusieurs personnes et faisait l’objet d’un mandat d’arrêt du Ministère public.

L’agent a imprimé ces documents et les a placés dans un casier fermé. Dans les mois qui ont suivi, il en a parlé au père de Kevin et a fini par lui montrer l’avis de recherche et le mandat d’arrêt. Tentative de contrainte pour récupérer son argent? Elle n’a pas été retenue par le procureur général.

Entendu par ce dernier, le père de Kevin a expliqué qu’il n’avait pas réussi à lire ces documents parce qu’il tremblait trop. Toujours selon lui, le prévenu était furieux contre son fils et disait vouloir sa tête. Ce père a bien sûr téléphoné à Kevin pour le mettre au courant du mandat d’arrêt. Pour Olivier Jornot, l’agent savait parfaitement qu’en informant les parents de Kevin, ces derniers allaient avertir leur fils. Son acte a eu pour conséquences qu’une personne recherchée a pu se soustraire à une poursuite pénale.

«Mépris de l’institution»

L’assistant de sécurité a en outre violé son secret de fonction car il a transmis des informations confidentielles, tirées d’une base de données de la police. Il était conscient qu’il n’avait pas le droit de le faire. Peu de temps auparavant, il avait signé un document intitulé «Secret de fonction et sécurité de l’information». Pour Olivier Jornot, «les motivations du prévenu relèvent du mépris de l’institution qui l’emploie et de ses devoirs élémentaires de service, dès lors qu’il n’a pas hésité à faire passer ses intérêts personnels avant ses obligations professionnelles».

*Prénom d'emprunt (TDG)