Idée géniale, les répétitoires Ajeta ont fêté leurs 60 ans

En 1958 à Genève, une structure d’aide aux apprentis en difficulté voit le jour. Elle se nomme le Service des Répétitoires. Soixante ans plus tard et après divers développements, elle n’a pas pris une ride: quelque 2700 répétitrices et répétiteurs encadrent ponctuellement plus de 5000 élèves rencontrant des problèmes scolaires. Une plaquette, publiée en novembre dernier, retrace les étapes marquantes de ce concept génial. Aperçu.

Lutter contre l’exclusion sous toutes ses formes, notamment scolaire. Dans les années 50, cette idée est omniprésente dans la tête de Raymond Uldry. Décédé en 2012, il fut successivement instituteur, inspecteur et Tuteur général. Une école de commerce genevoise porte désormais le nom de ce précurseur en matière d’intégration, qui va multiplier les structures d’aide. Parmi celles-ci, le Service des Répétitoires.

À la base, celui-ci s’adresse aux apprentis. Très vite, il va évoluer, d’abord sous le nom d’Ajeta (Association d’aide aux jeunes travailleurs et apprentis, créée en 1961) puis d’ARA (pour Association des Répétitoires Ajeta), fondée en 1991. La structure est subventionnée par l’État et bénéficie de l’aide financière de plusieurs partenaires.

L’idée est de mettre en relation des élèves en difficulté avec des étudiants plus âgés ou d’anciens étudiants. Moyennant une rémunération modeste, ces derniers deviennent les tuteurs des plus jeunes et les aident à s’améliorer.

Quelques chiffres permettent de mieux saisir l’importance de l’ARA. En 1990, 2835 élèves (contre une centaine trente ans plus tôt et plus de 5000 aujourd’hui) bénéficient de ces sortes de cours d’appui individuels, dispensés le plus souvent à domicile. Environ 20% proviennent de l’école primaire, 31% du Cycle d’orientation, 26% du Collège et de l’École de culture générale (ECG), 12% des filières d’apprentissage et enfin 11% des écoles privées.

Les répétiteurs, eux, peuvent bénéficier d’un soutien dispensé par des professionnels (conseillers pédagogiques, enseignants, etc.) concernant notamment la méthodologie des cours individuels et les programmes scolaires.

Dès 1993, les appuis de l’ARA s’étendent aux enfants hospitalisés pour une longue période, puis à ceux qui se trouvent en foyer. Et depuis 2015, les répétiteurs peuvent également proposer leurs services aux jeunes migrants, à condition qu’ils maîtrisent la langue maternelle de l’élève.

On notera enfin que, selon des enquêtes téléphoniques régulières, les parents d’élèves se déclarent à plus de 95% pleinement satisfaits des cours donnés par les répétiteurs. (TDG)