«Ici, les idéaux les plus fous ont pu être réalisés»

On a un peu pesté parce qu’on ne trouvait pas de parking. Seulement une poignée de places visiteurs, toutes prises. Où se garent donc les habitants? Ils ne se garent pas. Les résidents de la coopérative Équilibre à Cressy, dans la commune de Confignon, n’ont pas de véhicule personnel, ils pratiquent l’autopartage avec trois voitures. Ce n’est que l’une des nombreuses particularités de ce premier projet d’Équilibre. Au moment de la construction des deux immeubles de 13 logements, en 2010, les initiants passaient probablement pour des originaux. Aujourd’hui, on les considère comme des modèles. Car les membres d’Équilibre ont été pionniers sur maints aspects de l’habitat participatif, écologique et social. Des valeurs qu’ils ont érigées en bannières, dans une forme presque extrême.

Benoît Molineaux, membre fondateur, et Gertrud, habitante. Photo: Georges Cabrera

L’aventure Équilibre démarre en 2005 autour de trois familles – quelque 300 foyers aujourd’hui – dont celle de Benoît Molineaux, physicien. Le nom de baptême traduit l’équilibre recherché entre liberté individuelle et besoins de la collectivité, consommation et renouvellement des ressources naturelles. La coopérative s’organise autour d’un conseil d’administration et de commissions qui dessinent le profil de la future habitation (aménagements extérieurs, jardin, espaces communs, etc.). On discute de tout et tout se décide ensemble. Ce qui prend parfois du temps… «Il faut effectivement être patient et négocier», sourit Benoît Molineaux. Une fois le terrain trouvé, à Cressy, Équilibre obtient une aide de l’État, sous forme de garantie bancaire, pour lancer les travaux. «L’État se porte garant. Cela permet de démarrer un chantier sans trop de fonds propres. Les habitants ont mis une part sociale de 5%, pour un budget de construction de 5 millions de francs, qu’ils récupéreront quand ils partiront.»

Pas de loyer qui prend l’ascenseur

Le chantier des 13 appartements se termine en 2011, après un an de travaux et 265 jours de participation bénévole de la quarantaine d’habitants. Les bâtiments sont Minergie – «Ce qui se faisait peu à l’époque, c’était considéré comme très cher»; matières brutes et bois sont les maîtres mots. Avec pièces de vie orientées sud, balcons communicants, salle commune, récupération d’eau de pluie, planning pour la prise en charge des enfants après l’école, entre autres. Et partout, de la nature en roue libre. Pas d’armée de brins au garde à vous ni de haies égalisées au coupe-ongles; ici, ça déborde, ça s’étend, bref ça vit.

Le tout pour un loyer plus qu’intéressant: 1450 fr. par mois pour un cinq-pièces de 95 m2 (charges comprises). «On n’a pas à craindre d’augmentation surprise et le loyer sert à rembourser l’emprunt, non à enrichir un propriétaire!» La coopérative a lancé deux gros paris: l’autopartage, avec trois véhicules en commun, et les toilettes sèches pour réduire la consommation d’eau potable – les chasses d’eau représentent un tiers de notre consommation. Les WC sont reliés à une cuve au sous-sol, un système inédit en Suisse qui transforme les déjections en compost. Quant aux eaux grises (éviers, machines à laver), elles sont traitées sous le jardin par phytoépuration, avant de finir dans le réseau des eaux pluviales.

Le portrait-robot du logement fait rêver: on compte 200 inscrits sur la liste d’attente. Il faut prendre son temps, «le processus pour devenir membre est assez long, donc ceux qui restent sont vraiment motivés. Les attributions sont soumises à un règlement et passent par une commission.» Pour autant, le modèle ne convient pas à tous. Lorsque tout doit être décidé ensemble, il faut parfois être très patient. Le participatif implique un engagement non négligeable, voire parfois une proximité qui peut être perçue comme envahissante. «Il y a du respect et on n’est pas obligé de tout partager, on a une intimité! défend Gertrud, 57 ans, habitante depuis le départ. Ce lien avec son voisin est une richesse incroyable. Une entraide aussi. Lorsque j’ai été malade, je savais que Ralph, Marie-Claude ou Flo étaient là.»

«L’équilibre est fragile»

Si tout semble rose à Équilibre aujourd’hui, Benoît Molineaux sait que rien n’est acquis. «C’est fragile. Il faut parfois mettre de l’eau dans son vin. Et les conflits existent. Si on ne parvient pas à les résoudre, nous faisons appel à un médiateur.» Autre défi: les coopératives ont le vent plus qu’en poupe, même si elles représentent encore moins de 5% des logements à Genève, contre plus de 20% à Zurich. Comment conserver l’esprit initial lorsqu’on grandit et qu’on essaime? «Effectivement, il faut être attentif, souligne Benoît Molineaux. À Équilibre, chaque nouveau projet a sa propre association d’habitants, pour que la notion d’implication demeure.»

Et dans quelques années, lorsque les enfants auront quitté le nid, les parents seront forcés de partir aussi, le taux d’occupation étant fixé en fonction du nombre d’occupants. Qui voudra quitter le logement qu’il a contribué à créer? «On fera des rocades. Nous sommes en train de construire des appartements de plus petite taille.» Gertrud et son mari ont déjà pris les devants et sont engagés dans un projet de coopérative pour 2023. Tout abandonner et recommencer ailleurs? «On s’attache aux gens, au lieu, évidemment. Mais on se détache, la vie est comme ça…» (TDG)