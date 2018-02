Huit brasseries artisanales genevoises unissent leurs forces

Le petit monde de la bière n’en finit pas de mousser. À Genève, on compte désormais une trentaine de microbrasseries. Huit d’entre elles ont finalement décidé d’unir leurs forces au sein de l’ABIG (Association des brasseries indépendantes de Genève), histoire de mieux faire face aux géants brassicoles, tel le groupe Heineken.

Outre le fait d’encourager la production, la distribution et la consommation locales, l’ABIG entend soutenir la création et le développement de matières premières brassicoles – malt, céréales, houblon, levures – issues de l’agriculture genevoise.

Devenir un interlocuteur privilégié

L’idée a d’abord germé à la Brasserie du Virage, à Plan-les-Ouates, relève Raphaël Félix, associé à la Brasserie de la Pièce. «Puis d’autres brasseries nous ont rejoints. L’idée est de regrouper des brasseurs professionnels et indépendants qui vivent de leur production et partagent les mêmes enjeux.»

Jonas Hauert, de la Brasserie du Virage, renchérit: «Même si nous nous connaissions tous, cette association nous permet de mieux partager notre savoir-faire, d’être plus efficaces en matière de communication et de devenir un interlocuteur privilégié auprès des collectivités publiques et des professionnels.»

Des statuts stricts

N’entrera pas qui veut à l’ABIG. Ses statuts précisent que les brasseries membres doivent être basées à Genève, que leur volume de production annuel doit se situer entre 150 et 5000 hectolitres et qu’au moins 95% de la production doit être réalisée dans leurs locaux. Et pour les indépendants, la brasserie doit représenter leur activité professionnelle principale. (TDG)