Honneur aux filles au skatepark

Elles sont encore rares, trop rares à s’élancer dans les skateparks. Celui de Plainpalais n’y échappe pas. Pour encourager les filles, le Service de la jeunesse de la Ville de Genève, avec l’association Geneva Skate (GVASK8), Swiss Girls Skate et Agenda 21-Ville organise samedi une «Fall Session» qui leur est destinée.

De 10 h à 14 h 30 , des cours et une initiation pour les skateuses en herbe sont proposés gratuitement. Place ensuite à un «contest» (une compétition) entre filles, à 14 h 30 , et un «Best tricks mixte» (compétition autour des figures). À la clef pour la gagnante, un prix rare: un an de sponsoring par Doodah Skate Shop, le magasin phare de la discipline. La remise de prix a lieu à 18 h. Si l’événement est organisé pour «valoriser la présence des jeunes filles dans les sports urbains et l’espace public», les garçons sont aussi les bienvenus.

Modèles féminins

À Genève, durant les cours de skate du week-end dispensés par GVASK8, on décompte actuellement onze filles sur 45 élèves, toutes âgées entre 9 et 15 ans. «Il n’y a aucune raison pour qu’elles skatent moins. Jeunes, les filles progressent même plus vite que les garçons. Elles ont plus d’équilibre et réfléchissent plus», note Jordan Queijo, directeur de l’association et moniteur. «Genève est encore très en retard en la matière, comparativement à des villes comme Zurich, mais c’est en train d’évoluer, surtout depuis un an.»

La clef, selon lui: avoir des exemples féminins autour d’elles. En embauchant deux monitrices l’année dernière, l’association genevoise a tout de suite vu l’affluence d’élèves skateuses augmenter. «Les personnalités féminines plus âgées qui réussissent dans ce sport sont essentielles, à l’image de Jeanne Lagger, la seule skateuse, à ma connaissance, à être sponsorisée en Suisse romande», poursuit-il.

La Valaisanne de 24 ans a d’ailleurs créé un compte Instagram «swissgirlsskate» pour «montrer que ce sport est aussi accessible aux filles». Et elle aussi a ses modèles: les skateuses Nora Vasconcello et Lizzie Armanto. Jeanne Lagger sera présente samedi, puisqu’elle coorganise le contest, qui lui tient «très à cœur». «Cela peut encore être intimidant pour des filles de commencer à skater, reconnaît-elle. C’est en organisant ce type d’événement qui leur est dédié que l’on peut les encourager, ensuite, cela se fera tout seul!»