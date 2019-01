Homme poignardé aux Pâquis: un mineur avoue

Du neuf dans l’affaire de l’homme poignardé dans le dos le 28 décembre dans le quartier des Pâquis. Trois Brésiliens, dont un mineur, ont été arrêtés en fin d’année dernière. Selon nos renseignements, le plus jeune a récemment admis avoir porté un coup de couteau à la victime à l’angle de la rue de Berne et de la rue de Monthoux. L’arme tranchante mesurait entre 15 et 20 centimètres.

Toujours hospitalisée, la victime, un Africain de l’Ouest qui ne sent actuellement plus ses jambes, sera handicapée à vie sur le plan des fonctions intestinales, précise son avocate, Me Dina Bazarbachi: «À cause des graves blessures, il ne pourra plus aller aux toilettes sans assistance.»

Des regrets

À l’occasion de l’audience de confrontation, qui a eu lieu vendredi dans les locaux du Ministère public, les trois prévenus, visiblement mortifiés, ont regretté leurs actes, notamment à l’encontre de la victime, qui aurait même reçu un coup asséné avec une bouteille lors de l’agression.

L’un des suspects s’est excusé d’avoir ouvert les hostilités, l’autre d’avoir frappé le malheureux à coups de pied. Des images de vidéosurveillance ont été visionnées dans le bureau du procureur Frédéric Scheidegger en charge du dossier. Toujours lors de leurs interrogatoires, les prévenus ont admis être bel et bien les personnes visibles sur la vidéo.

Rappelons que le début du contentieux, qui porterait sur une dette de 400 francs, remonte à la mi-décembre. «Un des prévenus a revendiqué cet argent auprès du frère d’un autre prévenu. Ce dernier aurait remboursé sa dette avec une sacoche Lacoste qui appartenait à la victime», relève un informateur. C’est dans ce contexte confus que les esprits se sont échauffés le soir du drame. La victime aurait voulu notamment remettre la main sur son sac. Ce mobile futile est-il crédible? L’enquête le dira.

Prévenus de tentative de meurtre et agression

Après le drame qui a eu lieu le 28 décembre peu avant 23 h , la police a rapidement procédé à trois interpellations, dont celle d’un mineur. «L’un s’est rendu, les deux autres ont été arrêtés le lendemain. Un des suspects n’est autre que le fils de la compagne de la victime», précise une source proche du dossier.

Quoi qu’il en soit, à ce stade, les suspects, défendus par Mes Giovanni Curcio, Sara Perez et Charles Archinard, se trouvent en détention provisoire et sont désormais prévenus de tentative de meurtre et agression.

Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné leur mise en détention: deux semaines pour le client de Me Curcio, trois mois pour celui de Me Perez. Les deux hommes ont toujours contesté avoir poignardé la victime. «Mon client, qui vient d’avoir 18 ans, a en revanche été blessé à la main par la victime», relevait dans nos colonnes Me Perez. (TDG)