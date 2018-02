Homme de réseau, il œuvre dans les coulisses politiques

Élégant, le sourire séducteur, l’urbanité un brin décalée, Philippe Eberhard, 50 ans, passerait pour un vendeur de rêve. Ce serait lui faire offense. Le Genevois excelle dans l’art stratégique des relations publiques. Le spécialiste de la communication, souvent au service des multinationales, parfois des causes politiques, s’appuie sur un vaste réseau économique, médiatique et politique. Fondateur de la société Cabinet privé de conseils (CPC), il œuvre discrètement dans les coulisses du pouvoir à Genève. Comment?

Parmi la centaine de ses clients figurent de grands noms: Caran d’Ache, la Fondation Gandur pour l’art, EasyJet ou encore Procter & Gamble. Il se met aussi ponctuellement au service d’institutions publiques et de groupements d’intérêt. «Il m’arrive de travailler sur des campagnes thématiques de votation, pour le bien de nos entreprises», éclaire Philippe Eberhard, pesant chaque mot. Il s’est mobilisé pour l’agrandissement du Musée d’ethnographie de Genève en 2010, celui du Musée d’art et d’histoire en 2016 et, la même année, sur le principe de la traversée du lac. Il a conseillé la Fédération des entreprises romandes et la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG) dans leur campagne, l’an passé, pour la réforme de l’imposition des entreprises.

Un pont entre deux mondes

Fait-il un pas de plus dans le domaine politique? Philippe Eberhard a travaillé en 2008 pour Daniel Zappelli, en lice pour un second mandat de procureur général, une élection éminemment politique à Genève. Et il lui est arrivé de proposer bénévolement son aide à un candidat à l’élection au Conseil d’État. Ces expériences-là, inédites, ne figurent pas sur son site Internet. En bon communicant, il reste évasif: «Je refuse de faire des campagnes électorales ou de la politique partisane, car notre équipe est amenée à dialoguer avec toutes les sensibilités.» Qu’on ne s’y trompe pas, si les politiciens purs et durs ne font pas partie de sa clientèle, ils foisonnent dans son réseau. D’ailleurs, il estime que les affaires publiques représentent 15% de ses activités.

«De par son solide réseau, il a la capacité rare de faire le lien entre le monde des multinationales et celui de la politique», observe le député PLR Édouard Cuendet, un «ami de trente ans». Son rôle d’intermédiaire est jugé clé. «À l’occasion de l’implantation d’une société à Genève ou de son déménagement dans de nouveaux locaux, Philippe Eberhard fait en sorte que son client noue des liens avec des décideurs économiques ou des hommes politiques, à travers des manifestations, des présentations, des ateliers, des déjeuners informels qu’il organise.» Dans quel intérêt? «Cela donne l’occasion aux politiques de connaître ces entreprises largement méconnues.»

Sa méthode digne d’un diplomate passe bien. «Il crée des ponts entre deux mondes de manière toujours élégante, sans protocole lourd, sans pression, assure Édouard Cuendet. Il ne nous fait pas parvenir d’argumentaire. Il donne la parole aux entrepreneurs qui souhaitent expliquer ce qu’ils font et ce qu’ils attendent du politique.»

Et qu’espèrent ces entrepreneurs? «Trouver des solutions quand ils n’ont pas la compréhension complète du sujet, les compétences ou le réseau, surtout quand ils font face à un problème réglementaire, législatif, administratif. Philippe Eberhard va faire en sorte que les bonnes personnes se rencontrent pour faciliter et accélérer les choses», relève Frédérique Reeb-Landry, directrice générale de la CCIG. Demande-t-il des passe-droits? Pas le genre de cet homme qui exècre les méthodes agressives.

Tenté plus jeune par un engagement au sein du Parti radical, avant d’y renoncer pour des raisons d’incompatibilité professionnelle, le Genevois a fait de la politique son terrain de jeu. Il en connaît les codes et l’agenda. Il entretient de façon informelle des contacts avec des hauts fonctionnaires et des conseillers d’État. D’ailleurs, il tutoie Pierre Maudet, chef du Département de la sécurité et de l’économie. Celui-ci le considère même comme un partenaire de travail. «Ce n’est pas un simple communicant. C’est un lobbyiste pour le canton. Il peut jouer un rôle pour convaincre des sociétés de rester à Genève ou de s’y implanter.» Ensemble, ils ont travaillé sur l’enracinement à Genève de Duracell et de Coty, mais aussi sur le dossier sensible des taxis. «Il a fait comprendre un certain nombre de choses à son client, Uber: comment notre département travaillait et où nous voulions aller. Mais il ne s’est pas immiscé dans le processus de changement législatif. Il comprend les phases dans lesquelles on peut discuter ou pas.»

Le degré de confiance entre les deux hommes est élevé. «Il est une sorte de thermomètre de l’activité économique genevoise. Ses retours me sont utiles. Il m’arrive de le renseigner sur les lieux et les bâtiments disponibles. C’est quelqu’un avec qui je construis.» S’il a des rapports privilégiés avec lui, «c’est parce que son agence est la seule du genre dans le canton». Pierre Maudet ne lui fait toutefois pas de cadeau. «Son cabinet s’est vu confier un mandat par les Ports Francs lorsque le scandale de l’affaire Bouvier a éclaté, mais j’ai souhaité que mon département reprenne la communication.»

Premier réseau créé à 15 ans

Autant dire que Philippe Eberhard est devenu incontournable. «C’est un bon analyste, un animal de sang-froid en temps de crise», exprime Michel Gutknecht, ancien CEO de Trimedia. Saluant le parcours de son ancien employé devenu entrepreneur, il relève: «Il a créé son agence à la force de ses poignets. En treize ans, il a réussi à se développer au plan suisse.» A Berne, une consultante se charge notamment de lobbying au parlement. Avec plus de 3 millions d’honoraires annuels et une vingtaine de collaborateurs, CPC s’est hissé en tête du classement officiel des agences romandes de relations publiques et figure au top 10 suisse.

Michel Gutknecht ne lui connaît pas d’ennemi et loue sa générosité. Dans le cadre de ses engagements au Rotary Cub, Philippe Eberhard a mené une campagne, bénévolement, contre le désendettement des jeunes en Suisse romande. «Sa personnalité est un atout. Intelligent, il est toujours enthousiaste. Il a du charme, de l’entregent et s’intéresse vraiment aux gens», remarque Claude-Olivier Rochat, conseiller extérieur de CPC.

Fils d’une bonne famille genevoise active en partie dans la finance, Philippe Eberhard cache une fêlure. Son père meurt alors qu’il n’a que 12 ans. Confronté très tôt à la réalité de la vie, il se met en «quête de l’autre et de soi». Au Collège, il s’intéresse moins aux cours qu’aux associations d’étudiants. Il apprend vite, avec le culot de son jeune âge. «À 15 ans, j’ai commencé à construire un réseau d’informateurs constitué de concierges de grands hôtels genevois qui m’informaient de la venue de VIP, confie-t-il avec malice. Je les appelais ensuite à leur hôtel. C’est comme cela que j’ai pu interviewer 80 personnalités, comme Valéry Giscard d’Estaing et Johnny Hallyday.» Quand on veut, on peut. Avec Philippe Eberhard, cette maxime prend tout son sens.

À la trentaine, il quitte tout pour un tour du monde initiatique, qu’il complétera par des retraites méditatives dans des monastères cisterciens. Loin de l’économie et de la politique, il se ressource en famille. Et puise son inspiration dans le livre d’Anthony de Mello Quand la conscience s’éveille.

Pour voir l'infographie en grand, cliquez ici.

