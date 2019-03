Home-jacking à Genève: sept suspects arrêtés en Suisse et à Paris

Un an et demi après les faits, la justice genevoise tient sept suspects dans l’affaire du mystérieux home-jacking de Châtelaine, survenu la nuit du 15 au 16 août 2017. Selon nos renseignements, cinq prévenus ont été arrêtés cette année en France.

Détenus à Paris, ils ont été interrogés le mois dernier en vidéoconférence par le procureur genevois Julien Maillefer. Les prévenus contestent dans les grandes lignes les faits reprochés. Comme ces suspects sont de nationalité française, ils ne peuvent être extradés par leur pays. Leur sort est désormais entre les mains d’un juge d’instruction parisien.

Entendu mais pas prévenu

En outre, la «Tribune de Genève» a appris que deux autres prévenus kosovars ont été interpellés en Suisse. Le premier aurait fonctionné comme chauffeur le jour des faits. Le second, D., est suspecté d’avoir mis les malfrats sur la piste des victimes genevoises. Pourquoi? D. avait une dette envers un entrepreneur qu’il accuse de lui avoir suggéré, pour régler l’ardoise, d’aller faire visiter la villa d’un ami à Châtelaine. Les malfrats se seraient attendus à y trouver plusieurs centaines de milliers de francs ainsi que des montres de luxe. Cette suggestion faite par le créancier est-elle une hypothèse crédible? À ce stade, l’entrepreneur n’est pas mis en cause par la justice.

Comment savait-il?

Entendu comme personne appelée à donner des renseignements, il conteste en tous les cas les accusations de D. Avocat de ce dernier, Me Razi Abderahim réagit: «La question que l’on doit se poser, et j’imagine que le Ministère public l’a fait, est de savoir comment mon client avait-il pu avoir des informations précises sur les objets de valeur se trouvant dans le coffre de la victime s’il n’avait pas été renseigné par un tiers? Dans cette affaire, mon client apparaît bien plutôt comme une victime que comme un exécutant.»

Cette affaire avait fait grand bruit à l’été 2017. À l’époque, une des quatre victimes témoignait dans nos colonnes. L’homme de 68 ans nous avait raconté les faits, assis devant sa piscine, le visage entièrement tuméfié et la voix éraillée. Il avait été violemment agressé chez lui, victime, avec sa compagne, sa nièce et son compagnon d’un home-jacking. Les malfrats encagoulés n’avaient pas hésité à les menacer et à les frapper pour vider un coffre-fort avant de s’enfuir.

Une nuit cauchemardesque, racontait-il. «Vers 1 h 30 , j’ai été réveillé par des bruits dans la chambre d’à côté. J’ai cru que les deux jeunes rigolaient, mais ça commençait à chauffer. À ce moment-là, la porte de notre chambre s’est ouverte et trois hommes ont surgi avec un revolver. J’ai piqué la rogne et j’ai foncé dans le tas», racontait le solide sexagénaire.

Face à lui, plusieurs hommes déterminés se déchaînent. Il reçoit des coups de crosse sur le crâne. L’un d’eux pointe un revolver sur son visage. «Il m’a visé et m’a dit: «Je vais te buter!» Je me suis débattu. On m’a étranglé avec une bande en plastique. J’ai failli perdre connaissance. J’ai pu me défendre en donnant un grand coup de pied.» Sa compagne s’interpose et prend aussi des coups, notamment au visage.

«Ils voulaient le coffre-fort. Ils étaient bien renseignés, pense le propriétaire. Ils m’ont piqué deux montres, des babioles et de l’argent dans le porte-monnaie.» Pas assez pour eux. «J’ai reçu une baffe. Ils m’ont dit: «On n’est pas venu ici pour rien!» Le calvaire dure une vingtaine de minutes lorsque, par chance, des sirènes de police retentissent au loin et font déguerpir les agresseurs. Avec ses deux dents fendues, le nez et des côtes cassées, le larynx écrasé, l’homme est emmené à l’hôpital, comme sa compagne et l’ami de sa nièce. Costaud mais de santé fragile, il sait qu’il a eu beaucoup de chance. «En quarante ans de vie ici, j’ai été cambriolé pas loin d’une vingtaine de fois, mais les cambrioleurs ne sont jamais venus au contact.» Ce qui le choque aujourd’hui, c’est la violence de l’acte. «Je témoigne pour avertir la population que des bandits n’hésitent plus à s’introduire dans des propriétés en étant armés.»

Une nuit à Chavannes-de-Bogis

Contacté hier, son avocat, Me Claude Aberle, confirme que les victimes sont encore sous le choc et que son mandant a gardé des séquelles: «Mon client a été opéré deux fois, notamment du nez. Il souffre encore de problèmes oculaires.» Selon les derniers éléments de l’enquête, les malfrats ont passé une nuit au Best Western de Chavannes-de-Bogis (VD) avant de se rendre à Châtelaine la nuit des faits. Avocat du second prévenu, détenu en Suisse, Me Romain Canonica relève que son client conteste deux éléments de taille: «Avoir été en contact avec les malfrats français, ainsi que toute implication dans ce brigandage.» (TDG)