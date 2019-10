Hémorragie au sein de l'association Libra

Les poids-lourds Mastercard, Visa, Stripe Inc et eBay, membres du consortium qui dirige l’association à but non lucratif gérant Libra, la cryptomonnaie que veut lancer Facebook, se sont retirés du projet dans le week-end, quelques jours seulement après la défection de Paypal. Le consortium qui a son siège et veut installer une part de son activité future à Genève est donc désormais composé de 23 entreprises et ONG, et non plus de 28. Ces partenaires sortants souhaitent à la fois avoir des assurances réglementaires et protéger leurs propres activités tandis que les États sont très réticents.

Lundi matin, les membres restants de Libra se réunissait à Genève. Dans un tweet récent David Marcus, ancien président de Paypal et co-créateur du projet Libra assurait comprendre ces défections de court terme mais assurait qu'elles ne mettaient pas en cause le projet de long terme.

I would caution against reading the fate of Libra into this update. Of course, it’s not great news in the short term, but in a way it’s liberating. Stay tuned for more very soon. Change of this magnitude is hard. You know you’re on to something when so much pressure builds up. — David Marcus (@davidmarcus) October 11, 2019

Dans un courrier daté du 8 octobre adressé au CEO de Stripe Inc, deux sénateurs américains estiment que l'association Libra et son projet de cryptomonnaie mondiale posent des questions non résolues sur les risques induits pour les consommateurs, pour le système financier mondial et les instances de régulation de la finance. Leur réticence concerne d'abord Facebook. Ils estiment ne pas avoir d'assurances suffisantes de la part de cette société déjà sur le gril (captation de données, fausses informations etc), concernant notamment le financement du terrorisme ou des activités criminelles via une telle cryptomonnaie.

Dans une tribune du quotidien français «Les Échos», l'homme d'affaires Xavier Niel, vice-président du conseil d'administration d'Iliad, défend, lui, le projet. Pour lui, «Libra existera, c'est inéluctable, avec ou sans nous, que les États le souhaitent ou pas».