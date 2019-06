Guy Parmelin prend le pouls de l’économie genevoise

Une voiture noire aux plaques bernoises patiente ce mardi au chemin des Mines, dans le quartier de Sécheron, devant le Campus Biotech. À l’intérieur, Guy Parmelin et une poignée de personnes visitent ce pôle romand des sciences de la vie. Le conseiller fédéral porte un costume et une cravate noirs et il écoute.

Des scientifiques et des entrepreneurs lui expliquent leur travail. Ils parlent de séquençage génomique, de cellules peu étudiées du cerveau, d’immersion en réalité augmentée dans les neurones d’une souris, de médecine, d’ingénierie. «J’écoute, je prends connaissance; quand je peux sortir sur le terrain, j’essaie de le faire, pour comprendre quels sont les besoins», nous confie le ministre entre deux laboratoires. Depuis le début de l’année, Guy Parmelin est le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. En tant que tel, il doit prendre le pouls des milieux économiques en tout genre.

«Bâtiment rempli»



En matinée, le ministre s’est rendu à Lausanne, à la Fenaco, une coopérative du secteur agricole. La voiture noire l’a ensuite amené, ses conseillers et lui, au bout du lac. «Le chef du Département va ce soir à l’OIT (ndlr: organisation internationale du travail), il y avait un creux dans son programme, on en a profité pour organiser cette visite», glisse un porte-parole.

Le palais de vitres de Sécheron est un lieu tout trouvé pour le politicien qui souhaite cerner le paysage de l’innovation en Suisse tant son histoire récente a marqué les esprits. En 2012, le géant pharmaceutique qui occupe alors les lieux, Merck Serono, annonce son retrait du canton et le licenciement de plus de mille personnes, provoquant le plus grand plan social de l’histoire de Genève.

Le bâtiment emblématique n’allait pas rester vide longtemps car l’EPFL, l’UNIGE, des écoles et des sponsors s’y engouffrent dans l’optique d’en faire un pôle scientifique et entrepreneurial, Campus Biotech.

Un pari réussi, selon Benoît Dubuis, son directeur: «Le bâtiment est plein aujourd’hui, 1200 personnes y travaillent, une quarantaine d’entreprises y sont installées, dit-il. Désormais, on montre des résultats.» Benoît Dubuis fait notamment allusion aux récentes publications du neuroscientifique Grégoire Courtine, dont les expériences menées à Sécheron ont permis de redonner aux personnes paralysées l’usage de leurs membres.

Guy Parmelin fait aussi connaissance avec le Vaudois Sophia Genetics, qui occupe vingt personnes dans le bâtiment, et près de 300 en tout, et collabore avec 970 centres hospitaliers dans le monde (mais pas les HUG ou le CHUV) huit ans seulement après son lancement.

Berne et les vidéos

Guy Parmelin rencontre aussi une quinzaine d’entreprises du canton, du géant des arômes Firmenich au sous-traitant aéronautique Jean Gallay en passant par la menuiserie Hiltpold.

Sa visite est filmée, par les quelques médias présents sur place mais aussi par les smartphones de son service de communication. «On s’essaie à la vidéo, j’ai fait un stage à Léman Bleu», indique Erik Reumann, un porte-parole. «Ce n’est pas facile, on est peu, plutôt vieux et il faut traduire en trois langues.» Rien ne sera publié avant mercredi après-midi. La Berne fédérale s’essaie aux nouveaux réseaux de communication, parfois avec succès, à l’image de l’arrivée sur Twitter et Instagram de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga le jour de la grève de femmes.

En fin d’après-midi, Guy Parmelin se rend à la Conférence du centenaire de l’OIT, pour prononcer un discours sur l’avenir du travail puis rencontrer son homologue indonésien Muhammad Hanif Dhakiri. Et signer une Déclaration d’intention bilatérale sur les questions d’emploi suite à l’accord de libre-échange conclu entre les deux pays en mai dernier. (TDG)