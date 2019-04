Guy Mettan quitte le PDC

«Je prends acte de la décision de l'assemblée des délégués du PDC qui a eu lieu jeudi soir et tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont soutenu et au cours des 21 longues années d'engagement dans le parti.»

C'est par ces mots que débute la lettre que le député Guy Mettan a adressé au PDC dans la foulée de l'assemblée consacrée au choix des candidats du parti pour l'élection au Conseil national. Après une séance houleuse, où la direction du parti a été désavouée sur sa volonté de rompre l'alliance électorale liant le PDC au PLR pour l'élection au National, l'assemblée a sélectionné six candidats et en a laissé certains sur le carreau. Dont Guy Mettan.

Amer, dans un communiqué envoyé à la presse, l'élu «déplore la méthode peu démocratique qui a été choisie pour empêcher tout débat sur les grandes orientations du parti et le choix des candidats». En conséquence, il démissionne du parti, mais pas du Grand Conseil. Mais entend y siéger en «qualité de député indépendant, sans étiquette, libre de toute attache».

Ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève, Guy Mettan a été élu au Municipal de la Ville de Genève en 1999. Il a été élu député en 2001. Il dirige le Club Suisse de la presse depuis 1997, fonction qu'il quittera bientôt.

