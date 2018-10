Guillaume Barazzone révèle avoir été invité par un ami à Abu Dhabi

Guillaume Barazzone s’est livré mercredi à un véritable “strip tease d’agenda”, pour reprendre les mots d’Eric Bertinat, président du Conseil municipal de la Ville de Genève. Après avoir répondu à une question orale, il a indiqué en plénière vouloir protéger ses collègues du Conseil administratif en reconnaissant avoir assisté au Grand Prix de Formule 1 d’Abu Dhabi l’an passé, du 23 au 26 novembre, sur invitation d’un ami. L’élu PDC avait reçu plusieurs sollicitations de journalistes ces derniers jours. Plusieurs sources font état de vacances financées par des dirigeants du pays du Golfe, laissant planer la crainte d’une nouvelle affaire semblable à celle touchant le conseiller d’Etat Pierre Maudet. Le magistrat le conteste.

Guillaume Barazzone a tenu à réfuter tout lien avec l’Etat émirati. “Aucun dignitaire du régime n’a évidemment financé ce voyage privé”, explique l’élu PDC. Ce dernier a fait le déplacement seul et conteste toute partie officielle. “Je me suis reposé à la plage, j’ai été visiter le musée du Louvre et me suis rendu au Grand Prix”, indique le conseiller national. Il concède tout au plus avoir “salué un certain nombre de personnalités dans le cadre du GP”.

Séjour tous frais payés

Il reconnaît toutefois avoir été invité et n’avoir réglé ni vols, ni hôtel, ni places pour la course. “C'est un ami proche qui a payé tout le voyage”, précise Guillaume Barazzone. Cet homme est un avocat espagnol qui habite à Abu Dhabi, selon le magistrat. “Il ne travaille pas pour le gouvernement d’Abu Dhabi et je n’ai pris aucune décision le concernant”, tient à clarifier le conseiller administratif.

Maria Perez, d'Ensemble à Gauche, avait posé une question orale il y a deux semaines concernant d'éventuels voyages privés de conseillers administratifs payés par des tiers. Elle se montre sceptique par la réponse. "Elle appelle finalement à plein d'autres questions sur un champ plus vaste, sur une sorte "d'Abu Dhabi connection" à Genève, réagit l'élue municipale. Si ce voyage a été payé par un ami, je suppose qu'il peut le prouver."

Depuis son arrivée au Conseil administratif en 2012, Guillaume Barazzone s’est employé à renforcer les liens entre Genève et les pays du Golfe. Il a participé à plusieurs voyages officiels. Le magistrat a ainsi emmené une délégation dans les Emirats en novembre 2016, lors de son année de mairie. Il a ainsi rencontré les dirigeants d’Abu Dhabi, dont le Cheikh Hazza Bin Zayed Al Nahyan, l'homme qui a payé le voyage de Pierre Maudet. Des officiels de l'Emirat avaient ensuite fait le chemin inverse début 2017 pour le rencontrer. En octobre 2017, il avait cette fois-ci accompagné le président du Conseil national Jürg Stahl lors d’un voyage à Oman, au Koweït et à Abu Dhabi.

Fête au Palais Eynard démentie

Un autre fait en lien avec Abu Dhabi a été l'objet d'une question orale à laquelle a répondu Guillaume Barazzone mercredi. Il s'agit d'un événement qui s'est déroulé au Palais Eynard le 19 mai 2017. L'auteure de la question, toujours Maria Perez, évoquait une fête pour le dépôt d'un fond d'Abu Dhabi au sein d'une banque genevoise en présence du conseiller administratif PDC et de Pierre Maudet. Guillaume Barazzone a confirmé leur participation à une "visite de courtoisie de 15 minutes" au cours d'un déplacement du Cheikh Sultan Bin Khalifa Al Nahyan organisé par la banque Mirabaud. Il nie toutefois l'importance de cette rencontre. "Cette personne, fils de l’émir, venait parler de projets philanthropiques, sa femme a visité un département des HUG, explique le magistrat. Il s’agissait simplement de recevoir cette personne assez haut placée dans la hiérarchie des Emirats, comme nous recevons des ambassadeurs." Contactée, la banque Mirabaud, qui a invité le Cheikh afin de lui remettre un prix pour son engagement humanitaire, confirme les propos de Guillaume Barazzone.

