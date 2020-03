Grièvement blessée en montant dans le Léman Express, elle veut être indemnisée

Le bilan est très lourd. Andrée Baumgartner a déjà subi trois narcoses complètes et quatre interventions chirurgicales. C’est la conséquence d’un accident survenu en gare de Versoix le 29 janvier. Aujourd’hui, cette femme de 64 ans, médecin ophtalmologue, est encore hospitalisée. Et elle demande réparation aux CFF. «Leur responsabilité est engagée», estime-t-elle. Ce n’est pas l’avis du géant du rail.

Que s’est-il passé ce soir-là? «Je sortais de mon cabinet situé à Pont-Céard, à 18h45, raconte Andrée. J’ai raté le Léman Express de quelques secondes. Et j’apprends que le train suivant est supprimé. Il faisait froid, j’ai donc marché jusqu’à la gare de Versoix, pour me réchauffer. Comme j’étais attendue pour un rendez-vous près de mon domicile, à Pinchat, je me suis placée en tête de quai, car à Lancy-Bachet, ma gare terminus, les escaliers sont près de l’avant des rames.»

«J’ai eu très peur»

C’est alors que le drame se noue. Quand le train arrive, Andrée remarque tardivement que la porte du wagon ne fonctionne pas. «J’étais stressée, j’ai couru vers l’arrière du train, mais avec le mauvais éclairage, je n’ai pas vu qu’il y avait un espace, d’au moins 10 à 15 centimètres, entre le marchepied de la rame et le quai. Ma jambe droite s’y est prise, je n’arrivais pas à m’en sortir seule. Deux jeunes filles m’ont finalement aidée à monter dans le train, ma jambe saignait beaucoup, j’avais mal et j’étais très choquée. J’ai eu très peur que le convoi ne parte alors que j’étais coincée…»

La suite, c’est une succession d’hospitalisations. Son mari, lui aussi médecin, l’amène d’urgence aux HUG le soir même. Là, on lui pose 32 points de suture. Mais la blessure est grave, la nécrose guette. Andrée sera finalement admise dans une clinique genevoise, où elle va subir trois interventions chirurgicales ponctuées par une greffe de peau sur toute la longueur comprise entre la cheville et le genou. «J’aurai de toute façon des séquelles», nous a-t-elle confié quand nous l’avons rencontrée à la clinique.

Trois gares à problème

«J’ai écrit aux CFF, poursuit l’ophtalmologue. Pour moi, leur responsabilité est engagée, car il n’est pas normal d’avoir un tel espace entre le marchepied des wagons et le quai. Ils devraient le signaler. D’ailleurs, vous avez relevé ce problème dans votre journal.» Cela concerne plus particulièrement la gare de Versoix justement, ainsi que celles de Pont-Céard et des Tuileries

Aujourd’hui, Andrée demande aux CFF de la dédommager. «Je suis indépendante, mon absence nuit à la bonne marche de mon cabinet», leur a-t-elle notamment écrit. Mais les CFF rejettent toute responsabilité et se retranchent derrière des articles de la loi fédérale sur les chemins de fer. Néanmoins, dans l’un des courriers, leur conseil, qui s’est excusé, a tout de même proposé à Andrée, «à bien plaire», de couvrir «une partie limitée de votre dommage, par exemple, l’absence de perte de gain (sic) durant le délai de carence».

Travaux prévus… en 2021

Contacté, le porte-parole des CFF Frédéric Revaz indique en substance que les CFF poursuivent leurs recherches pour déterminer précisément comment un tel accident a pu arriver. «Afin d’assurer que la sécurité soit garantie, une batterie de tests va être effectuée avec des rames suisses sur ce tronçon dans les prochains jours. Nous allons notamment réexaminer les ouvertures des marchepieds dans ces différentes gares et effectuer les changements nécessaires en cas de problème.»

Par ailleurs, «les quais des trois gares que vous mentionnez seront effectivement en travaux en 2021. Il n’est cependant pas certain que l’adaptation du quai ait un impact en termes de sécurité et que cela puisse éviter un tel accident à l’avenir. Ceci fait l’objet d’analyses en cours actuellement.» Quant à une indemnisation, le porte-parole relève qu’il «est trop tôt pour se prononcer, car les causes de l’accident ne sont pas encore déterminées».

«De véritables pièges»

L’avocat d’Andrée, Me Marc Mathey-Doret, estime, lui, que «les CFF banalisent au point de me répondre dans un courriel qu’ils n’ont pas fait de rapport d’incident ni ouvert un dossier. Je trouve ça très léger. Ces espaces entre les quais et les marchepieds sont de véritables pièges. Que va-t-on attendre pour agir, un accident encore plus grave? Pour ma part, je pense que les CFF doivent indemniser ma cliente, car il s’agit bien d’un dysfonctionnement entre le train et le quai.»

Andrée a fait poser des appels à témoins en gare de Versoix. Plusieurs personnes y ont répondu, relevant toutes la dangerosité de ce dispositif. Malgré tout, elle assure être «globalement satisfaite du CEVA, que j’emprunte depuis cinq ans pour me rendre à mon travail. Pour terminer sur une note positive, j’espère que mon accident servira à faire bouger les choses du côté des CFF et qu’il aura un effet préventif sur les usagers du Léman Express.»