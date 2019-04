Grève des femmes: le Canton ne donnera pas congé

Le 14 juin prochain, les fonctionnaires cantonaux, hommes ou femmes, ne bénéficieront pas d’une journée de congé pour participer à la grève des femmes. Mercredi, le Canton a annoncé qu'il a choisi une autre option que celle du conseil administratif de la Ville. Les collaborateurs de l'Etat qui choisiront de suivre le préavis de grève lancé par le Cartel intersyndical de la fonction publique devront s’annoncer et auront une retenue de salaire.

N’en déduisez pas que le Conseil d’État a une dent contre les actions en faveur de l’égalité entre femmes et hommes. Il a ainsi précisé mercredi soutenir la journée du 14 juin et encourager toute action organisée dans ce cadre au sein de l’Administration cantonale. Le gouvernement autorise les collaboratrices et collaborateurs à y prendre part «dans la mesure où la bonne marche des services est assurée». Pour ce qui est des manifestations externes, il sera possible de s’y rendre, mais une compensation en temps interviendra. Le Conseil d’État s’est refusé à traiter différemment employées et employés. «Il ne nous semble pas que ce mouvement concerne uniquement les femmes, a commenté Nathalie Fontanet. Les hommes sont tout autant concernés. Ce serait comme organiser une manifestation contre le racisme qui serait réservée uniquement aux personnes de couleur.» (TDG)