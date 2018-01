Grâce à l’argilo-calcaire, les chemins des parcs s’éclaircissent

L’allée centrale des Bastions fut la première à s’éclaircir. C’était au printemps passé, quand le revêtement en dur, usé jusqu’à la corde, a laissé place à une surface argilo-calcaire d’un blanc laiteux (notre édition du 14 janvier 2017). Depuis, le toilettage des cheminements des parcs va bon train.

Le chantier en cours à Vermont en dit long sur l’ampleur de la tâche. Un nouveau chemin a été créé de toutes pièces sur une ancienne sente en terre. Des ouvriers bordent chaque allée de pavés, posés à la main. D’autres étalent le gravier argilo-calcaire à coups de pelle, avant que ce dernier ne soit lissé puis compacté.

«Plus beau que le goudron»

Ces chantiers successifs, dont certains sont déjà terminés – Bastions, parcs de Bourgogne et des Cropettes (voir infographie) – ont un coût. «Le Conseil municipal a voté un crédit de 2,9 millions en 2014, précise Guillaume Barazzone, magistrat chargé de l’Environnement urbain. Il y a une volonté politique d’embellir la ville en général, notamment les parcs où nous remettons en état des cheminements devenus parfois dangereux.»

L’élu PDC ne tarit pas d’éloge sur la matière choisie. «L’argilo-calcaire est à mon avis plus beau que le goudron et surtout, il laisse pénétrer l’eau de pluie. Il s’inscrit donc dans une volonté de privilégier le développement durable.»

Contenter tout le monde?

«Avec ce revêtement, on a davantage l’impression d’être dans un milieu naturel», renchérit Daniel Oertli, chef du Service des espaces verts de la Ville (SEVE). «Mais on ne peut pas en poser partout, reconnaît-il. Si la pente est trop prononcée, par exemple, le goudron est privilégié. Par ailleurs, dans certains parcs, nous devons laisser l’accès aux camions qui vont chercher des bennes de récupération de déchets verts. Ces cheminements-là sont aussi en goudron, car l’argilo-calcaire souffrirait trop du passage de véhicules lourds. À terme, nous espérons pouvoir déplacer ces bennes en bordure des parcs.»

La pose d’un goudron de teinte beige, comme sur certains chemins du parc Geisendorf, constitue également une alternative. Mais partout où cela est possible, l’argilo-calcaire tient la corde. «Il n’est pas évident de contenter tous les utilisateurs, relève Daniel Oertli. Certains ne voudraient que des chemins lisses et bétonnés, alors que d’autres aimeraient des surfaces naturelles partout. Avec l’argilo-calcaire, on se situe entre les deux, mais ce revêtement est incontestablement plus respectueux de l’environnement et il répond aux attentes concernant la mobilité.»

À noter qu’après la polémique qui avait éclaté à l’été 2016, certains cheminements sont autorisés aux cyclistes. «Même si, il faut le répéter, les piétons – et en premier lieu les enfants – demeurent prioritaires dans les parcs», rappelle Daniel Oertli. Revers de la médaille, l’entretien des chemins couverts d’argilo-calcaire est plus compliqué, «car on ne peut pas les nettoyer avec des balayeuses», poursuit-il. Feuilles mortes et brindilles s’y accumulent parfois, des flaques d’eau peuvent apparaître en cas de fortes pluies. «Mais il faut aussi que les gens s’habituent à cet aspect plus nature, malgré ces petits désagréments.»

Nouveau crédit en vue

Même si les travaux avancent rapidement, le SEVE n’est pas au bout de ses peines. «Nous avons surtout réalisé des réfections urgentes», indique Daniel Oertli. Et le crédit voté ne suffira pas à tout exécuter. D’autant qu’à elle seule, la réfection des Bastions a englouti la moitié des 2,9 millions. «Dès lors, le réaménagement du parc Bertrand, par exemple, nécessitera une demande de crédit supplémentaire», note le chef du SEVE. D’autres chantiers sont en cours. Le Bois de la Bâtie, notamment, fait l’objet de travaux devisés à 15 millions (notre édition du 10 avril 2017), alors que le cimetière des Rois se refait lui aussi une beauté. Un nouvel accès est d’ailleurs aménagé du côté de l’Écoquartier de la Jonction. (TDG)