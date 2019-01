Gilles Rufenacht reprend la direction de la clinique la Colline

Dès le 1er février, Gilles Rufenacht, âgé de 45 ans, reprendra la direction de Hirslanden Clinique la Colline. Il succèdera à Stéphan Studer, promu Regional Operating Officer (ROO) au sein du groupe Hirslanden. Gilles Rufenacht conservera la direction de la Clinique des Grangettes, qu'il dirige depuis 2008. Il sera secondé par un directeur adjoint, André Martin, qui débutera le 1er mars 2019.

Diplômé de l’École hôtelière de Lausanne, Gilles Rufenacht, marié et père de 3 enfants, a rejoint la Clinique des Grangettes en 2000. Il est également président de l’Association des cliniques privées de Genève (Genève-Cliniques) depuis 2012, membre du conseil académique de la Haute École de Santé (HEdS), et membre du comité directeur de la Fédération des Entreprises Romandes (FER).

Quant à André Martin, futur directeur adjoint, il est à la tête de la Leukerbad Clinic AG depuis 2016 et administrateur d’Intuitive Therapeutics SA depuis 2013. De 2008 à 2013 il a également dirigé la Clinique de Valère. Fort d’une expérience de plus de quinze ans dans diverses institutions hospitalières en Suisse romande, il est titulaire d'un Master en administration publique de l’Université de Lausanne et d’un diplôme de l’INSEAD en management. (TDG)