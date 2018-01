Gigi dit adieu à ses petits papis des Vignettes

Les premiers clients des Vignettes débarquent à 6 h 20 du matin. Des travailleurs «lève-tôt» accueillis, comme tous ceux qui les suivront, par le sourire de Ghislaine. Gigi pour les habitués. Et ils sont très nombreux dans ce café-restaurant genre «popu», une institution sur la place des Augustins, pile devant l’arrêt de tram.

Ce bistrot, c’était le rêve de Gigi, 61 ans, et Roland, 67 ans, quand ils l’ont repris en 2007. Ce mercredi, la belle histoire se termine. Un peu tristement. «On ne peut plus faire face aux dépenses, aux 12 050 francs de loyer mensuel qu’on nous demande. Alors on rend notre tablier», confie la gérante.

Une pointe de regret dans la voix de celle qui aspire désormais à s’occuper de ses petits-enfants. «Au début, ce n’était pas évident. Il a fallu notamment faire comprendre aux drogués, nombreux dans le quartier, qu’ils n’étaient pas les bienvenus», raconte Gigi. Dont la bonne humeur revient vite, au contact de la clientèle. «Des habitants du coin, des employés travaillant dans le quartier. Et beaucoup de personnes âgées… Les hommes, je les appelle mes petits papis. C’est très familial ici, même si on peine à attirer les jeunes.» Et malheureusement, ajoute Roland, «les plus anciens, à un moment donné, ils partent, définitivement…»

Interdiction de la fumée

À midi pourtant, le bistrot ouvert sept jours sur sept fait le plein autour d’un plat du jour à prix sympa (18 francs). Roland, lui, assure à l’apéro et au PMU. «On a été No 1 des bars PMU en Suisse romande», lance-t-il. Mais il faut en vendre, des tickets de tiercé, des cafés et des ballons de blanc, pour boucler les fins de mois. «Et l’interdiction de la fumée dans les établissements publics nous a fait beaucoup de tort», renchérit Gigi.

Les gérants ont néanmoins voulu y croire. Ils ont essayé de faire baisser le prix du loyer. Sans succès. Ils l’admettent, le courant n’est jamais passé entre eux et Agostino, le locataire de cette brasserie dont les murs appartiennent à la Ville de Genève.

Une gérance libre

Quel rôle joue la Ville? Pouvait-elle intervenir? Selon Sylvie Bietenhader, responsable de la Gérance immobilière municipale (GIM), les choses sont claires: «Il s’agit d’un contrat de gérance libre, signé en 2007 entre le locataire et les gérants, indique-t-elle. À l’époque, pour Les Vignettes, la Ville demandait un loyer mensuel de 3400 francs au locataire – qui est depuis passé à 3600 francs. Ensuite, ce dernier et les gérants se sont entendus entre eux, sous contrôle de la Ville.»

Le loyer mensuel versé par les gérants au locataire, ces fameux 12 050 francs, est-il trop élevé? «De notre côté, l’accord passé entre eux fait état d’une somme de 10 700 francs, sans les charges, précise Sylvie Bietenhader. Si le contrat était signé aujourd’hui, nous demanderions sans doute au locataire pourquoi il réclame un tel montant aux gérants. La réalisation de travaux, des dépenses de mobilier ou la mise à disposition d’équipements peuvent l’expliquer. Mais de toute façon, si les deux parties sont d’accord, la Ville n’aurait pas vraiment de moyens juridiques pour s’opposer.»

D’accord, gérants et locataire ne le sont plus. Et les reproches fusent de part et d’autre. Exemples parmi d’autres. «Ils n’ont pas voulu faire de travaux ou changer le mobilier, c’est nous qui avons repeint les murs de la salle à manger», affirme Roland. «Ce restaurant idéalement situé était une mine d’or du temps de mes parents, mais à condition de bien le gérer», rétorque Michele, le fils d’Agostino, qui supervise la gestion et veut limiter les pots cassés.

Les habitués regrettent

On ne les réconciliera pas. Le locataire va reprendre l’établissement et son personnel, assure Michele, et le PMU, abandonné ces derniers temps, va revenir.

Les Vignettes ne fermeront donc pas. Mais le sourire de Gigi n’y sera plus, au grand regret des habitués. «Ça va faire bizarre, concède Miroslav. Ici, c’est vraiment sympa pour l’apéro, pour manger ou jouer aux cartes.» Peter abonde: «Les patrons étaient gentils et corrects. J’espère que le PMU reviendra, sinon ce sera le troisième établissement du genre que j’enterre. Je crois que je vais arrêter de jouer!» Adèle, elle, a offert un collier à Gigi pour son départ. Elle confie: «Je viens tous les jours ici depuis le 1er août 1985. Désormais, on verra…» (TDG)