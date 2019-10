Genthod chauffée à blanc contre l’aéroport

Salle comble, mercredi soir au centre communal de Genthod. On se tasse sur les escaliers, on s’entasse dans les couloirs et on finit par boucler la porte d’entrée, laissant du monde dehors. La soirée affiche complet pour un invité de taille: l’Aéroport et son directeur André Schneider, accompagné de deux serviteurs de l’État. À l’ordre du jour: le nouveau règlement d’exploitation de Genève Aéroport soumis à l’enquête publique.

L’ambiance est électrique et André Schneider passe quelques minutes difficiles. Huées, lazzis et coupures de paroles émaillent le début de son intervention. Les habitants des communes sises au nord de la piste semblent vouloir en découdre.

Constructions limitées

Ils ont quelques raisons d’êtres fâchés, eux qui vivent sous les avions et ont fini par ne plus pouvoir les compter. Ils viennent aussi d’apprendre qu’il sera impossible, ou bien plus compliqué, de construire sur certaines parcelles. De quoi faire perdre de la valeur à leur terrain.

La faute aux courbes de bruit. Ces fameuses courbes qui s’étalent dans le prolongement de la piste et qui signalent la présence du bruit excessif. Il y en a des jaunes, des rouges, des vertes et des bleues, des englobantes et des nocturnes, des courbes cibles et d’autres admissibles. De toute manière, ce sont des moyennes. «Mais ce n’est pas la moyenne qui nous réveille», lance un habitant.

En résumé, André Schneider l’assure, le bruit a presque atteint son maximum et des mesures sont prises pour le réduire. En 2030, l’aéroport sera moins bruyant qu’aujourd’hui.

D’abord, le trafic ne croît plus comme avant. Et on va s’attaquer aux vols nocturnes. Les décollages ne sont plus planifiés après 22 heures, mais beaucoup ont encore lieu à cause de retards sur l’horaire. Pour les limiter, les compagnies aériennes auront droit à des quotas. Et à de fortes pénalités en cas de dépassement. Ces mesures ont été obtenues de haute lutte auprès de Berne, dit-on. Preuve que l’Aéroport et l’État sont à l’écoute de la population.

«Nous souffrons»

Un discours très technique qui reste en décalage par rapport à certaines attentes. Une habitante s’écrie: «Nous ne sommes pas dérangés par les avions, nous en souffrons, et nous nous sentons maltraités.» «C’est une douleur, un mal qui vient subrepticement, il y a trop d’avions», poursuit «un enfant de Genthod».

Un autre riverain, qui s’offusque des courbes de bruit, persifle: «Elles sont prescrites par l’Office de l’aviation. C’est comme si les viticulteurs fixaient eux-mêmes le taux d’alcool au volant.»