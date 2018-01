Genevoise tuée: son amie et sa grand-mère témoignent

Samantha vivait chez sa mère, au Lignon. La famille et les proches de cette Genevoise de 19 ans, retrouvée morte mercredi à Cheyres (FR) au bord du lac de Neuchâtel, sont sous le choc. Grand-mère de la défunte, Irène n’en revient pas: «Depuis sa disparition, il y a deux mois, je poussais la police pour accélérer les recherches. J’avais un mauvais pressentiment. Je n’ai jamais cru à la thèse de la fugue. Samantha ne demandait qu’à vivre et aujourd’hui elle n’est plus parmi nous. D’imaginer ce qu’on a pu lui faire est insupportable.»

Shopping et vacances

Le corps de la victime ligotée a été retrouvé par un promeneur dans un état avancé de décomposition. L’expertise, mandatée par la justice fribourgeoise, est toujours en cours. Mais selon la police fribourgeoise, le décès remonte à plusieurs semaines. Les premières investigations ont mené les enquêteurs vers une piste «sérieuse» et l’arrestation d’un suspect de 21 ans travaillant dans un restaurant de Cheyres. Le motif du crime serait-il crapuleux? Amoureux? Présumé innocent, le Genevois, qui a connu la victime à l’école dans le canton, conteste les faits reprochés.

Les investigations ne font que démarrer mais que s’est-il passé le 22 novembre, jour de la disparition de la victime? Irène, 70 ans, détient une partie de la réponse. Durant la journée, la jeune femme fait du shopping à Genève avec sa meilleure amie. De retour à la maison, elle dépose le sac d’habits dans sa chambre et sort manger avec sa copine. Les deux habitantes du Lignon évoquent, durant cette journée grise, leur futur voyage en Espagne. Une semaine au soleil prévue en février, précise Irène: «Ce soir-là, Samantha avait rendez-vous avec ce jeune homme du Lignon qui travaille dans un restaurant au bord du lac de Neuchâtel. Ils se connaissent du quartier depuis des années, mais cet homme n’était pas son amoureux, tient à préciser la retraitée. L’amie de ma petite-fille l’a accompagnée à la gare Cornavin vers 22 h. Elle lui demande de lui envoyer un message une fois arrivée à destination.»

Puis… plus rien. «Son téléphone n’était plus en ligne après 23 h», ajoute Irène qui commence dès le lendemain à alerter la police: «Plus tard, j’ai su que les policiers avaient fouillé la chambre de ce garçon sans rien y trouver. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé mais la vérité doit sortir. Je veux savoir. Nous devons savoir. Mourir après un accident, c’est une chose. Être assassinée à 19 ans, c’est une abomination. La maman de Samantha est effondrée, son amie aussi.»

«Il voulait la voir»

Cette dernière s’appelle Atoussa. Elle a 20 ans et accepte également de témoigner. Elle précise d’emblée connaître le suspect: «Avec Samantha et lui, on a grandi dans le même quartier et on a été ensemble à l’école dès la primaire. C’était un copain, mais en aucun cas son chéri.» Les sentiments de ce dernier pour la défunte étaient cependant autres, selon la jeune femme. «Samantha m’avait dit qu’il lui avait fait part des sentiments qu’il avait pour elle. Il y a environ un an, il lui avait avoué qu’il était prêt à quitter sa copine.» Est-ce pour lui réaffirmer son amour qu’il a contacté Samantha ce funeste mercredi soir? Atoussa n’en sait rien. Et peut-être que Samantha ne le savait pas non plus. «Il voulait la voir et elle s’est déplacée. Elle n’avait pas l’intention de rester là-bas, je pense, parce qu’elle n’avait pas d’autres affaires que son sac à main et un porte-monnaie.»

Mais quelque chose interpelle la jeune femme: «Lui, elle ne le voyait pas très souvent et ça m’a fait bizarre quand elle m’a dit qu’elle allait aller à Cheyres.» D’autant plus qu’en montant dans le train, Samantha lui aurait dit que si elle ne rentrait pas avant 1 h 30 du matin, c’est qu’il lui serait arrivé quelque chose. «Mais elle m’a affirmé ça de manière un peu ironique, alors je ne l’ai pas pris sérieusement sur le moment.»

À 23 h, Atoussa a reçu un SMS de son amie lui disant qu’elle était dans le train pour Cheyres. Le dernier SMS avant le silence radio. Le lendemain, la jeune femme a donc rapidement contacté Irène, qui s’occupait énormément de sa petite-fille. C’est elle qui a alerté la police. Deux semaines plus tard, convaincue que son amie d’enfance avait bel et bien disparu à Cheyres, Atoussa s’est rendue sur place avec un proche âgé d’une quarantaine d’années.

Ensemble, ils posent des avis de disparition au village et dans les environs. Et se rendent dans le restaurant où le suspect travaille. «J’avais besoin de lui parler.» Il leur répond qu’il a effectivement rencontré Samantha ce soir-là, puis qu’il l’a raccompagnée en direction de la gare, mais qu’à proximité du quai, il s’est retourné et qu’elle n’était plus là… Atoussa peine à réaliser le drame: «J’ai l’impression qu’elle est partie en vacances et qu’elle va revenir.» (TDG)