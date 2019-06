Genevoise escroquée de 2000 francs sur Anibis

K., d’origine valaisanne et étudiant en droit à l’Université de Saint-Gall, vend son MacBook Pro 2019 pour 2000 francs sur le site anibis.ch. Y a-t-il de quoi suspecter une arnaque? Sabrina Yahoui, mère de famille de trois enfants domiciliée à Carouge, a reçu toutes les informations concernant le vendeur: du numéro de téléphone au compte Facebook, en passant par plusieurs photos tout à fait crédibles.

La femme d’origine suisse et inscrite depuis peu à l’assurance invalidité raconte: «Je voulais acheter un MacBook Pro de dernière génération pour mon fils qui vient d’être accepté à la Haute École pédagogique de Lausanne. Après avoir parlé au propriétaire de l’ordinateur, qui s’est montré très agréable au téléphone, j’ai exécuté le paiement le 22 mai en toute sérénité.»

Ce n’est que quelques jours plus tard que Sabrina se rend compte que quelque chose cloche et qu’elle a été victime d’une fraude. L’annonceur lui avait aimablement proposé d’envoyer l’article à son domicile genevois pour lui éviter un trajet inutile à Saint-Gall. Mais elle n’a rien reçu.

Pas prise au sérieux

La mère de famille dépose une plainte auprès de la police sans plus attendre et dénonce l’escroquerie dont elle a été victime à Anibis. Un e-mail du site de vente confirme l’arnaque mais indique que celui-ci ne peut rien faire de plus dans l’immédiat. L’enquête de police ouverte s’annonce complexe et plus longue qu’une enquête traditionnelle.

«Il ne peut pas s’en sortir comme ça! s’indigne la Genevoise. J’ai le sentiment que ma situation n’est pas prise suffisamment au sérieux.» Elle d’ajouter: «Nous avons ses coordonnées bancaires et de nombreuses autres informations sur lui, les autorités auraient la possibilité de le retrouver tout de suite. Je viens de perdre l’argent d’un mois entier de loyer.»

«Jamais je n’aurais pu me douter de l’arnaque. Nous avions eu plusieurs échanges de messages sur WhatsApp et par téléphone»

Pour s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une fraude, le site Anibis préconise de passer un appel téléphonique au vendeur. C’est le strict minimum en termes de précautions à prendre. Donc, quand l’offre semble alléchante, que des coordonnées précises figurent sur l’annonce et que la voix à l’autre bout du fil paraît honnête et affirmée, comment deviner qu’il s’agit d’une escroquerie?

«Jamais je n’aurais pu me douter de l’arnaque. Nous avions eu plusieurs échanges de messages sur WhatsApp et par téléphone», précise la mère de famille. Eh bien, d’après les responsables d’Anibis, la seule manière de déjouer ce genre d’arnaque est d’exiger une remise de l’objet en mains propres.

Anibis a une piste

Jézael Fritsche, chef de communication du site, affirme que le personnel est conscient du manque de sécurité dans les transactions en ligne, qui ne garantissent pas l’arrivée de l’objet payé. Anibis travaille actuellement sur de nouveaux mécanismes visant à mieux protéger les flux d’argent sur la plateforme. Anibis est en mesure de fournir toutes les informations en sa possession sur la personne soupçonnée de malhonnêteté uniquement dans le cadre d’une demande des enquêteurs de la police en charge du dossier.

