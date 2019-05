Genève-Plage réussit son mariage avec le lac et s’offre une toute nouvelle piscine

Il y a des visites de chantier qui font davantage rêver que d’autres. Celle de Genève-Plage rend carrément enthousiaste. La plus grande piscine olympique du canton – avec son bassin de 50 mètres de long sur 40 mètres de large – vient encore d’augmenter sa surface au sol. Mais pas que. Si la parcelle en herbe, déjà drôlement généreuse, se voit enrichie d’une nouvelle zone engazonnée de 800 mètres carrés, c’est l’entier du front lacustre qui a été revu.

À l’œil, mardi à la mi-journée, sous un soleil de portes ouvertes, le résultat impressionne. Le lac, ici, se découvre comme une piscine à débordement géante. Les concepteurs de la chose doivent être félicités; ceux qui l’ont réalisée tout autant: ensemble, ils ont réussi, sous les pieds des baigneurs à venir, le mariage parfait de la terre et de l’eau.

Dénudés, les pieds, pour prendre la mesure épidermique de cette réussite. Le gazon offre une épaisseur moelleuse, auquel répond, toujours sous les orteils, le galet roulé choisi pour minéraliser en douceur cette nouvelle plage de 1000 mètres carrés. Elle n’aura rien à envier à ses grandes sœurs qui ont poussé de l’autre côté de la future digue de la Nautique, également en travaux avancés.

Les contemplatifs n’ont pas été oubliés. Si l’ancienne plage, de taille pour le coup dérisoire, a disparu dans cette reconfiguration XXL, les bâtisseurs inspirés ont fait le choix de la remplacer par un enrochement en forme de terrasse à deux niveaux. Sur les gros blocs de pierre, des claies en bois exotique, résistant à toutes les tempêtes, ont été posées. Elles s’apparentent à des solariums au bord de l’eau et promettent d’être prises d’assaut comme le proche plongeoir de dix mètres, «phare» historique de Genève-Plage.

Il faut maintenant ajouter ce que l’œil ne voit pas, en prolongeant la visite commentée avec le directeur des lieux, Christian Marchi. «La plage que nous allons inaugurer dans deux semaines se veut d’abord familiale, explique-t-il. Une pente hyperdouce, ne dépassant pas 5%, a été créée artificiellement. Mieux, par le jeu des enrochements, ainsi que par la réalisation de sortes de pyramides sous l’eau – appelées sabots – on va pouvoir combattre les vagues en leur enlevant de l’énergie. Cet effet pacificateur n’est pas très éloigné, si l’on veut, du récif corallien.» La comparaison semble se vérifier à la surface du lac. Ses couleurs, cette semaine, balancent entre l’émeraude et le turquoise. Les lourds engins qui opèrent à partir des barges pour ajouter du poids et du volume aux différentes digues et retenues ne jurent pas dans le paysage. Les machinistes aux affaires, dans les cabines des pelles mécaniques, ne sont pas pour rien non plus dans cet enchaînement de miracles concrets qui transforment complètement la rive gauche du lac, du Jardin anglais à Genève-Plage (pour le plaisir de la mobilité douce et aquatique, on adjoint au récapitulatif printanier la piste cyclable qui, demain, nous amènera vers les plages publiques de notre choix).

Au fait, comment s’appellera celle qui, le 28 juillet, servira de point de départ confortable à la Traversée du lac? «Bonne remarque, répond en souriant Christian Marchi. On va lancer un concours auprès de nos clients durant la saison. Le meilleur nom sera retenu pour la saison suivante. Notre buvette s’appelle déjà Flamingo Beach Bar…»

Notre nouvelle plage se veut d’abord familiale. Une pente hyperdouce a été créée pour faciliter la baignade

La saison qui débute le mercredi 15 mai ne se contente pas d’ouvrir l’horizon. Deux nouveautés promettent de consolider le capital sympathie du site. D’abord, jusqu’au vendredi 7 juin, c’est gratuité pour tous en semaine; les week-ends, eux, restent payants, calés sur les tarifs d’entrée des années précédentes. On étoffe les prestations, sans taxer le visiteur.

Au contraire, on lui permettra même d’avancer son réveil matinal pendant la période estivale. En juillet et août, Genève-Plage ouvrira ses installations à 9 h , contre 10 h jusqu’ici. On gagnera soixante minutes le matin et trente le soir, avec une fermeture des bassins prévue à 20 h 30 . C’est top pour le biorythme en caleçon de bain.

Les nageurs de l’aube diront que l’on pourrait encore faire mieux. À quoi la direction réplique amicalement que «pour ouvrir à 10 h , notre personnel arrive à 7 h ». Sauf à assurer un piquet logistique nocturne, on ne voit pas comment, en effet, satisfaire toutes les habitudes. À noter enfin que la nouvelle plage sera, contrairement à celle des Eaux-Vives, sous la surveillance permanente de gardiens de bain. C’est toute la différence.

(TDG)