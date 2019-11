Genève vu du ciel, un spectacle étonnant

Genève dans l'œil du drone

Regarder la vidéo sur Vimeo

Il faut parfois prendre de la hauteur pour voir le monde sous un nouvel angle. Le concept photographique «vu du ciel» n’est pas nouveau, mais l’exercice s’avère vraiment surprenant quand il s’agit de lieux qu’on connaît – ou croit connaître – comme sa poche. Le livre «Genève dans l’œil du drone», qui sort aux Éditions Slatkine, se propose ainsi de nous faire redécouvrir le canton comme on le voit rarement. Le résultat est très beau.

Deux ans de travail

L’épais volume ne contient pas moins de 170 photos prises depuis les airs, à l’aide d’un drone. Pilote à distance de l’engin, le vidéaste et photographe Olivier Riethauser a sillonné l’ensemble du canton, entre ville, lac et campagne. Durant deux ans, il a effectué près de 150 sorties avec son drone, à toutes les saisons et sous toutes les lumières possibles. Il en a ramené près de 2500 clichés, dont il a fallu faire une sélection drastique. Les dernières images ont été prises au tout début de septembre. On peut même voir la nouvelle plage des Eaux-Vives, inaugurée cet été, avec ses baigneurs. Des textes du journaliste et écrivain Christian Vellas ponctuent l’ouvrage de faits, réflexions et autres anecdotes historiques. Enfin, trente-cinq vidéos tournées par le drone, lors des prises de vues, peuvent être visionnées sur un smartphone en scannant les codes QR.

Pour la petite histoire, l’affaire Maudet est venue s’immiscer dans le projet. En principe, chaque vol de drone doit être soumis à autorisation préalable et circonstanciée de la police, avec des émoluments à la clé. Mais en l’occurrence, une autorisation globale a été donnée, pour un montant forfaitaire. Il y a un an, un député d’Ensemble à Gauche a suspecté que l’éditeur Ivan Slatkine, ancien député PLR, aurait bénéficié d’un passe-droit de la part de services qui étaient encore à ce moment-là sous l’égide de Pierre Maudet, lequel était déjà sur la sellette à cause de son voyage à Abu Dhabi. Mais le Conseil d’État a répondu que tout avait été fait dans les règles et que de telles autorisations globales sont usitées, même si celle-ci est une première de par son ampleur.

Géométrie abstraite

Sur les photos au format panoramique fourmillant de détails, l’œil s’amuse à retrouver ses repères, peinant parfois à reconnaître certains endroits vus sous un angle inhabituel. Les images prises à la verticale, notamment, ont quelque chose de troublant, révélant la géométrie du rond-point de Rive, du vieux Carouge ou de l’échangeur autoroutier de Plan-les-Ouates, avec des résultats qui confinent à l’abstrait.

«Ce qui est génial, avec un drone, c’est qu’il y a beaucoup d’improvisation, confie Olivier Riethauser. Il arrive qu’on parte avec une intention précise, mais qu’une fois le drone en l’air, on découvre des angles de vue magnifiques auxquels on n’avait pas pensé.»

Un livre qui saura sûrement trouver sa place sous le sapin de Noël.

Genève dans l’œil du drone Olivier Riethauser et Christian Vellas, Éditions Slatkine, 230 pages.