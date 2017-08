Genève verra ses factures d’électricité s’alléger en 2018

Ce n’est pas le Pérou, mais c’est toujours ça de pris. Une famille genevoise de quatre personnes ayant une consommation de courant dans la norme helvétique devrait économiser 25 francs l’an prochain sur ses factures d’électricité, sans rien modifier à sa consommation. C’est la résultante des tarifs 2018 des Services industriels genevois (SIG), tels que le Conseil d’Etat les a avalisés en juillet. On estime qu’une petite entreprise consommant 150 000 kilowattheures par an (c’est-à-dire 33 fois plus que la famille moyenne) devrait, elle, voir sa facture annuelle fondre de 1842 francs.

Trois facteurs expliquent cette bonne nouvelle. D’une part, le prix de l’électricité est bas sur le marché. En outre, les SIG devront verser de moindres redevances aux communes et à l’Etat pour l’utilisation du domaine public. Enfin, le gestionnaire du réseau à très haute tension — Swissgrid, qui doit être rétribué pour le transport sur longue distance du courant — a revu ses prix à la baisse.

Deux baisses consécutives

C’est essentiellement une hausse de ses tarifs qui, en 2015, avait fait bondir le coût de l’électricité à Genève de 10% en moyenne. Le prix moyen était resté stable en 2016 avant de connaître un recul de 3% cette année.

Sur un temps plus long, les SIG affirment que les tarifs placés sous la surveillance de l’Etat (ceux destinés aux petits consommateurs, un secteur qui n’est pas libéralisé) ont globalement régressé de 12% depuis 2009, année de l’ouverture partielle du marché à la concurrence. La régie publique se targue dès lors de fournir de l’électricité «100% renouvelable et 100% suisse» et cela à un prix relativement bon marché en comparaison avec les autres grandes villes suisses. Les SIG affirment même être les moins chers pour les ménages.

Pas de bénéfices indus

Si cet adoucissement des tarifs est une aubaine pour les clients, il n’est pas forcément une bonne nouvelle du point de vue de l’environnement: des prix bas ne sont pas particulièrement incitatifs pour chercher à réduire sa gourmandise énergétique afin d’épargner la planète.

«Certes, plus l’énergie est chère, plus le consommateur est incité à se restreindre et plus ses efforts seront rentables, commente Myriam Garbely, adjointe à la direction générale de l’Office de l’énergie. Mais la vie économique a aussi ses nécessités, lesquelles comprennent un prix compétitif de l’énergie. Il est normal que les SIG répercutent sur leurs clients les avantages des bas coûts actuels sur le marché international de l’énergie, faute de quoi ils seraient accusés d’encaisser des bénéfices indus.»

Un possible coup double

Qu’en est-il dans la pratique? Malgré la baisse des prix cette année, les SIG n’ont pas constaté de désintérêt à l’égard de leur programme Eco 21 au travers duquel ils aident leurs clients à réduire leur consommation électrique.

«Avec une baisse des tarifs, un ménage motivé à économiser de l’électricité sera doublement gagnant sur le plan financier, fait remarquer Elise Kerchenbaum, porte-parole des SIG. Cette baisse des tarifs ne fait qu’accroître ses économies!» Et elle peut être l’occasion d’investir dans du matériel moins énergivoire, comme des éclairages au LED, relève encore la régie. La réduction des dépenses n’est pas la seule motivation des clients: les SIG citent aussi la conscience écologique, la volonté des entreprises de soigner leur image et, pour les propriétaires immobiliers, la volonté d’offrir un meilleur confort ou encore la nécessité de respecter des normes légales plus strictes.

Le bas prix de l’électricité sur le marché international s’explique, selon l’Office cantonal de l’énergie, par de multiples facteurs. De gros investissements ont été faits dans la production juste avant la crise économique de 2008, laquelle a fait reculer la demande, si bien que l’offre abonde aujourd’hui. Les subsides allemands aux énergies renouvelables sont un autre motif.

«Il y a aussi un fort apport des centrales à charbon dont les prix n’incluent pas les coûts environnementaux de ce type de production, pas plus que le prix du courant nucléaire n’inclut tous les frais du démantèlement à venir des centrales», déplore Myriam Garbely.

