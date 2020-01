Genève va interdire la vente de tabac et de cigarette électronique aux mineurs

Donald Trump coupe la poire en deux

Phénomène récent et encore relativement peu documenté, la cigarette électronique contraint tous les pays à mettre en place une législation pour cadrer son usage. Hasard du calendrier, le gouvernement de Donald Trump a annoncé jeudi sa décision d’interdire prochainement la plupart des arômes de cigarettes électroniques utilisant des cartouches car ils sont très prisés des jeunes. En revanche, le menthol et les vapoteuses utilisant des réservoirs resteront autorisés.



La décision prendra effet début février et interdira les recharges aux goûts fruits, menthe ou bonbon. La société Juul, le leader du marché et la marque préférée des collégiens et lycéens américains, avait anticipé la décision et déjà retiré ces arômes aux États-Unis, ne laissant que ses goûts tabac et menthol en vente.



Après plusieurs mois d’hésitation, les États-Unis ont donc choisi un compromis entre la promotion de l’e-cigarette en tant qu’alternative à la cigarette, comme au Royaume-Uni, et l’interdiction totale comme décidé par l’Inde en septembre. Pour parvenir à ce résultat, il a toutefois fallu un intense lobbying des entreprises concernées sur le président américain.



Pour la première fois depuis l’apparition de ces produits dans les années 2010, le régulateur américain va dicter ce qui peut se vendre ou non, avec comme objectif premier, comme à Genève, la protection de la jeunesse. À noter que le Congrès américain a également adopté en décembre le relèvement de 18 à 21ans de l’âge minimum pour acheter ces produits, comme pour l’alcool et la cigarette.



EBY avec l’AFP