Genève se transforme en un Monopoly géant

Les cartons se préparent. Dans un mois, les 600 collaborateurs d’une importante ONG, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, vont plier bagage et vider sept étages du gigantesque complexe de bureaux de Blandonnet, pour se rendre au tout nouveau Campus Santé, situé au Grand-Saconnex. Chez Cargill, la décision a aussi été prise de quitter le vaste bâtiment que ce géant américain du négoce occupe depuis quarante ans à Florissant. Là encore, plusieurs centaines de personnes sont concernées.

«Le bâtiment qui nous accueille actuellement doit être rénové et les travaux nécessaires sont incompatibles avec notre occupation des lieux», résume Dominique Le Doeuil, l’un des administrateurs de la multinationale. Le groupe pourrait rejoindre le nouveau quartier de Pont-Rouge, à la Praille. «Le dossier est à l’étude», ajoute-t-il. La liste des grands noms de l’économie s’y étofferait. Ce site est déjà appelé à devenir «the place to be» à Genève (lire notre édition du 10 janvier). «Aussi longtemps que des commerces ou des entreprises de services utiles pour les employés de ces immeubles se développeront dans la région des Acacias, Carouge et le Pont-Rouge demeureront une bonne alternative à des localisations dans des quartiers plus proches du centre», commente Robert Varley, notamment chargé de l’immobilier chez Schroder Investment Management, propriétaire d’un vaste immeuble de bureaux dans ce quartier.

Panneaux «À louer»

Les employés du consultant E & Y s’imaginent déjà aussi dans ces locaux flambant neufs. Ils quitteront leurs locaux actuels de Lancy. Dans cette commune, les panneaux «À louer» sont apparus sur les façades de bâtiments pourtant modernes jouxtant la route du Pont-Butin. À l’avenue des Morgines, un courtier cherche par exemple preneur pour une surface totale de 8700 mètres carrés. Dans de vastes bâtiments de verre sombre, c’est un millier d’employés de la banque Lombard Odier qui peuvent commencer à s’intéresser à Bellevue, la commune qui les hébergera dans quelques années. À la route de Chancy, deux autres blocs totalisant 3900 mètres carrés sont aussi à louer.

Même si elle est desservie par des bus et le tram 14, cette portion de la commune de Lancy risque de devenir une friche du tertiaire. Et les dernières enquêtes dans le domaine de l’immobilier commercial indiquent que les régions périphériques sont désormais davantage boudées (lire notre édition du 19 janvier). Quant aux commerçants du quartier, ils prient le ciel pour que tous ces employés en veste et cravate, et ces professionnelles en tailleur, soient au plus vite remplacés par d’autres salariés du tertiaire.

Genève détenant l’un des taux de surfaces disponibles les plus élevés de Suisse (plus de 10%), UBS sonne le tocsin: «La forte augmentation des bureaux mis sur le marché par rapport à l’année précédente entraîne des risques considérables pour les bailleurs.» Même si les surfaces de bureaux vacants ont diminué entre juin 2016 et juin 2017, le canton regroupe près de 225 000 mètres carrés de bureaux vides. Soit plus du double par rapport à 2014.

La commune de Lancy est particulièrement concernée. En quatre ans, ses surfaces de bureaux vacants sont devenues huit fois plus importantes. Mais tout en admettant que les départs de Japan Tobacco et Capital International ont pesé dans les comptes de la commune, Stéphane Lorenzini, conseiller administratif chargé des Finances, est soulagé que les bureaux de Pont-Rouge, aussi situé sur Lancy, se remplissent.

Les perdants de ce jeu de vases communicants sont donc les propriétaires de bureaux situés en périphérie. On déshabille Paul pour habiller Pierre. Et, observe Jacques Béné, directeur à la FER, en charge du secteur immobilier des caisses de pension, aucune firme d’importance ne pointe à l’horizon, notamment à cause des incertitudes liées aux réformes fiscales en cours. L’offre gonfle. La demande rétrécit. Donc les prix diminuent. Dans ce segment, Jacques Béné estime que la baisse s’est établie entre 10 et 15% sur cinq ans.

Allécher le locataire

Pour attirer les gros locataires, les propriétaires disposent de quelques atouts. En particulier liés au bail. «Chaque contrat est spécifique. Pour décider un locataire, certains propriétaires sont prêts à lui accorder la gratuité de plusieurs mois de loyer en fonction de la durée du bail, détaille Thomas Pinatel, directeur à la Régie du Rhône. Les baux se caractérisent aussi par une plus grande flexibilité. Le bail de dix ans ne constitue plus une norme. Les baux sont plus courts, souvent de cinq ans, et comportent aussi des clauses de sortie anticipée.»

Les propriétaires prennent également en charge tout ou partie des aménagements intérieurs souhaités par le candidat locataire. Des propriétaires divisent aussi les surfaces afin de ne pas dépendre d’un seul locataire. «Avec la digitalisation en cours et les modifications structurelles de l’emploi administratif, aura-t-on encore besoin de bureaux en 2050?» s’interroge encore Thomas Pinatel.

En attendant, le Monopoly genevois ressemble au jeu des chaises musicales. À une notable différence près: dans cet exercice, il manque une chaise lorsque la musique s’arrête. À Genève, ce type de siège est en abondance.

