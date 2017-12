Genève se met sur son 31 pour célébrer 2018

Qui a dit que la vie nocturne genevoise se mourait? Pour une agonisante, elle fera en tout cas la preuve d’une belle vivacité en ce 31 décembre. Voici quelques suggestions, qui n’ont rien d’exhaustif, pour sortir en cette soirée, voire nuit, de Nouvel-An.

Le raout municipal usuel a lieu à nouveau cette année sur le quai du Mont-Blanc. De 21 h à 3 h, on cabotera entre quatre scènes réparties entre la rotonde du Mont-Blanc et l’entrée des Bains des Pâquis. La programmation a été confiée au patron du festival Antigel, Éric Linder, qui propose une palette musicale éclectique: sonorités afro-caribéennes, une grande scène rap, un espace electro et un autre funk, disco et soul. Il y a même un espace calme, avec test d’alcoolémie! L’Hôtel Kempinski offre à minuit le feu d’artifice.

À l’attention des démunis, la Ville organise aussi un réveillon de la solidarité, à la salle communale de Plainpalais (52, rue de Carouge). Repas gratuit de 19 h 15 à 21 h 30, orchestre et animations jusqu’à 2 h. Les familles préféreront peut-être s’offrir un tour sur la plaine de Plainpalais. Les attractions foraines, quelque peu boudées cette année, les attendent jusqu’à 3 heures du matin. Juste à côté, le cirque de Noël propose un dîner-spectacle.

Nombre de restaurants et bistros organisent des soirées spéciales, avec fermeture très tardive. Les repas nécessitent souvent une réservation et de prévoir le budget idoine. Il y a de tout. Des exemples? Aux Halles de l’île, c’est 89 fr.; au Rooftop (42, rue du Rhône), c’est 180 fr. Quant au P’tit Music’Hohl, il monte une soirée composée d’un spectacle (une comédie écrite par Pierre Palmade) suivi d’un dîner et d’une suite dansante: comptez 110 fr. pour le repas et le spectacle (54, avenue Louis-Casaï).

Pour sortir dans une vraie discothèque, les classiques s’alignent. Vous voulez une énorme soirée? Le Bypass dit avoir la plus grosse (the biggest, dit-on au carrefour de l’Étoile, dès 23 h 30). Le Java impose un dresscode «sexy chic» et une entrée à 70 francs (avec deux boissons, tout de même, au 19, quai du Mont-Blanc). Le Baroque (12, place de la Fusterie) ne demande pas d’argent à l’entrée mais exige «tenue stricte et bonne éducation», tout en recommandant de réserver. Au Silencio, l’entrée est à 20 fr., le masque ou un loup sont obligatoires et c’est DJ Yazz qui est aux platines (3, rue du Levant).

Vous préférez les rappers à la jet-set? Le club En Vogue (18, quai du Seujet) se targue d’être la seule adresse genevoise pour un réveillon 100% hip-hop. Pour ceux qui préfèrent ce genre quand il se mâtine de saveurs caribéennes, l’Uptown attend 1200 personnes pour un Nouvel-An reggaeton (entrée gratuite avant 2 heures au 2, rue de la Servette).

Vous ne jurez que par l’électro? Les extases digitales se distillent par exemple à la Halle W avec notamment une série de duels de DJs (dès 23 h, 37, chemin Jacques-Philibert-De-Sauvage à Vernier). Ou alors, cap sur la Praille, au Motel Campo (13, route des Jeunes), mais pas avant 1 heure du matin, avec des habitués du lieu (Oram Modular, Crowdpleaser). Dans le même quartier, le nouveau site qu’est l’Audio Club (20, rue Boissonnas) propose le vétéran Oxia et le jeune espoir Joris Delacroix.

Toujours à la Praille, le Village du soir propose une variété stylistique, mais avec un leitmotiv new-yorkais et un feu d’artifice: on fera semblant d’être à Times Square (entrée à 20 francs de 22 h à minuit, 30 francs après, 24, route des Jeunes).

Dans des genres également mélangés (funk, soul, electro-swing), l’Usine fête l’An 1925 et l’ère de la prohibition aux États-Unis: le bar sera clandestin et un gros effort est promis sur le décor (place des Volontaires, dès 22 h). La scène LGBT, elle, investit la pointe de la Jonction où l’usine Kugler abrite une édition astrologique de la grand-messe queer Genevegas. Pour les gays, le Nathan est ouvert de 22 h à l’aube (34, avenue de Frontenex).

Voulez-vous vraiment vous distinguer? Ne faites donc rien du tout et attendez avril pour fêter l’avènement de l’an 2561 du calendrier bouddhiste. (TDG)