Genève se fait distancer par la fiscalité vaudoise des entreprises

Cachottier, Pascal Broulis, le ministre des Finances vaudois, a toujours refusé de fournir le taux plancher d’imposition des entreprises que le Canton autorise après usage des déductions possibles. C’est donc notre confrère «24 heures» qui a fait faire le calcul par des spécialistes. Résultat publié mardi: il se situe entre 10,56 et 10,91%, contre 13,48% pour Genève. Vaud creuse donc l’écart par ce biais alors que les taux légaux des deux cantons (sur lesquels Vaudois et Genevois se sont prononcés en votations) sont presque identiques: 13,79% contre 13,99% au bout du lac.

De quoi énerver les élus genevois qui ont dû se battre pour faire accepter RIE III par la population le 19 mai 2019? Nathalie Fontanet, responsable des Finances genevoises, calme le jeu et explique le choix du Conseil d’État de minimiser les déductions ici. Pour elle, il n’y a visiblement pas le feu au lac.

«L’enjeu à Genève consistait à maximiser les chances d’aboutissement de la réforme, explique-t-elle. Le choix de faire un usage modéré des outils fiscaux, en fixant la limite des déductions fiscales à 9% du bénéfice imposable, s’inscrivait dans le cadre d’un compromis négocié tant avec les partis politiques qu’avec les représentants des milieux économiques. Enfin, Genève a tenu compte des spécificités de son tissu économique local pour fixer les modalités de sa réforme.» En résumé, il fallait éviter de donner des arguments aux nombreux détracteurs genevois de RIE III .

Plébiscite vaudois

La situation était complètement différente dans le Canton de Vaud où les conseillers d’État Pascal Broulis (PLR) et Pierre-Yves Maillard (PS) ont très tôt trouvé un compromis (la réforme contre des avancées sociales) qui a tué dans l’œuf la plupart des contestations. Les Vaudois ont du reste accepté le 20mars2016 ce compromis en plébiscitant la réforme fiscale au niveau cantonal par 87,12% de oui. Impensable à Genève. Et les autorités sont allées plus loin en faisant entrer en vigueur la baisse fiscale le 1er janvier 2019, alors que, sur le plan fédéral, RIE III ne déploie ses effets que depuis le 1er janvier 2020.

D’une manière générale, il est vrai que les cantons utilisent ce taux plancher de manière très différenciée. Zurich se démarque particulièrement avec un taux de base élevé (18,19%) mais offre des possibilités de déductions importantes, puisque le taux plancher descend à 11,21%. Bâle-Ville a procédé tout autrement puisque son taux légal est de 13,04% et son taux plancher de 11,03%.

Tout dépend en fait du tissu économique local et d’à quel type d’entreprise on veut faire les yeux doux en termes de fiscalité. Le reste appartient à la magie du fédéralisme. Ou à ses défauts, selon son interprétation.

Le plus étonnant dans l’affaire vaudoise, c’est ce refus de la Direction générale de la fiscalité de l’État de Vaud de fournir le taux plancher. Dans l’article de «24 heures», la direction justifie la non-publication par le fait que ce taux est purement théorique, puisqu’elle ne connaît aucune entreprise qui puisse en bénéficier pleinement. Peut-être, mais tous les cantons ont donné cet élément et cela reste un point de comparaison pertinent.

«Au vu des conditions particulières s’appliquant aux déductions fiscales permises par les cantons, le taux plancher peut effectivement être qualifié de théorique, concède Nathalie Fontanet. En revanche, les taux de base genevois et vaudois affichent une cohérence lémanique qui a d’ailleurs fait l’objet d’une campagne menée conjointement avant la votation du 19mai.» Pour la conseillère d’État, c’est cela qui semble importer, bien plus que l’avantage pris par les Vaudois sur le taux plancher.

Député PS perplexe

Député socialiste, Romain de Sainte Marie n’est pas vraiment surpris d’apprendre que le taux plancher vaudois se situe trois points en dessous du genevois: «D’abord, ce n’est pas vraiment nouveau cette différence. Ensuite, on en avait déjà entendu parler il y a quelques années. Son adoption montre simplement ce que vaut la Métropole lémanique...»

Mais ce qu’il craint, c’est l’effet d’entraînement. «À Genève, j’entends déjà une partie de la droite nous dire qu’il faudra suivre Vaud, déplore-t-il. On verra.»

De son côté, le député PLR Alexandre de Senarclens reste confiant. «Il faut éviter toute concurrence effrénée entre Vaud et Genève, deux cantons concurrents, certes, mais complémentaires», commence-t-il. L’élu se refuse à réagir à chaud: «La révision fiscale va s’appliquer, conclut-il. On en mesurera les résultats. Et je suis sûr qu’elle sera positive à long terme.»