Genève sans voiture, c’est possible!

La vie sans voiture, une utopie de doux rêveurs? Plus du tout! Des équipes de chercheurs de l’EPFL se penchent désormais très sérieusement sur l’horizon d’un monde débarrassé des véhicules motorisés individuels et élaborent divers scénarios pour sortir du modèle mortifère qui a façonné la mobilité depuis près d’un siècle (cf. «TdG» du 14.03.2018).

Que nous apprend leur recherche? D’abord qu’à l’exception des autoroutes, la voiture n’a finalement pas tant modifié notre paysage: la situation est donc facilement réversible. En ville surtout, où l’habitat est dense, la présence de voitures n’a pas fondamentalement changé l’urbanisme: il suffit pour s’en convaincre de revoir des images d’archives des années 60 pour constater que la ville était la même, mais que les voitures étaient présentes partout, jusque dans les moindres recoins de la Vieille-Ville. Plusieurs places en ville de Genève, qui étaient des parkings à ciel ouvert jusqu’à peu, sont désormais débarrassées de toute présence automobile pour devenir de véritables espaces publics que la population se réapproprie et où la vie peut reprendre. À peine l’espace libéré, on oublie qu’il en a été autrement et il ne viendrait à l’idée de personne d’exiger le retour du trafic à la place Simon-Goulart… ou dans les Rues-Basses! La voiture en ville apparaît alors pour ce qu’elle est depuis toujours: une anomalie.

Autre bonne nouvelle: la population est prête à des changements et les mentalités évoluent. La population est même souvent en avance sur les décideurs. La majorité politique aux manettes du Canton a figé dans le marbre le nombre de places de parking, alors même que les besoins diminuent car les usages évoluent vers toujours plus de transports publics et de mobilité douce. Même phénomène avec la construction encore trop systématique de parkings surdimensionnés dans les immeubles: des places qui restent finalement souvent vides ou qui finissent sous-louées à des pendulaires. Vous avez dit absurde?

Si l’habitat plus périphérique demandera sans doute un effort plus grand de transformation pour aller vers un monde sans voiture, il existe là aussi de nombreuses possibilités (transports publics innovants, voies de mobilité douce, regroupement de l’habitat, etc.), pour autant qu’on accepte d’ouvrir l’imaginaire. Mais cela doit s’articuler avec une transformation du système économique, à rebours des exigences d’accélération permanente de la mobilité et d’hyperproductivité du système économique actuel.

Libérer les rues de ces énormes véhicules qui encombrent l’espace, qui mettent en danger les usagers les plus vulnérables (8 piétons et cyclistes morts sur les routes à Genève en 2017), qui créent des problèmes majeurs de santé publique (pollution, bruit) et qui détruisent le climat… ce n’est pas une utopie, mais un véritable horizon de société réaliste. À nous de changer la donne et de faire bouger les majorités politiques pour mettre en œuvre cette vision d’avenir!

