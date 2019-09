Genève s’érige en centre mondial des chasseurs d’exoplanètes

C’est un événement sans précédent qui attend Genève ces prochains jours. Du 15 au 20 septembre, le gratin mondial des planétologues va se réunir au Centre international de conférences (CICG), dans le quartier des Nations.

Et pour que la fête soit encore plus belle, l’Université de Genève (UNIGE) exposera pour la première fois des répliques grandeur nature de deux instruments exceptionnels: le VLT (pour Very Large Telescope) et surtout CHEOPS, le satellite helvétique qui s’envolera bientôt à la recherche des exoplanètes.

La première en 1995

Exoplanètes? Ce nom désigne les planètes extrasolaires, c’est-à-dire celles qui sont situées hors de notre système solaire. Il est désormais mieux connu du grand public, depuis que Michel Mayor et Didier Queloz, deux astronomes de l’Observatoire de la Faculté des sciences de l’UNIGE, ont découvert la première d’entre elles. C’était en 1995, et la planète en question a reçu le nom de 51 Pegasi b.

Depuis, la recherche d’exoplanètes a littéralement explosé. «On en a détecté un peu plus de 4000», relève Pierre Bratschi, astronome au Département d’astronomie de l’UNIGE et organisateur de l’exposition qui prendra place sur la plaine de Plainpalais, aux mêmes dates que le congrès. «En 1995, on comptait à peine une dizaine d’exoplanétologues, enchaîne-t-il. Cette année, ils seront près de 2000 à se réunir au CICG. Cela montre le formidable intérêt qu’a suscité la première découverte d’une planète hors du système solaire.»

Un engouement qui n’est pas vraiment étonnant, puisqu’il nous renvoie à une question majeure: sommes-nous les seuls humains dans l’Univers?

CHEOPS, le satellite suisse

Pour y répondre, les scientifiques ont imaginé des appareils de plus en plus précis, de plus en plus complexes. CHEOPS (pour CHaracterizing ExOPlanet Satellite) en fait partie. C’est même l’un des petits derniers, puisqu’il n’a pas encore été envoyé dans l’espace. «Le satellite est près depuis six mois, nous attendions seulement un transporteur», précise Pierre Bratschi. C’est désormais chose faite, et son lancement, qui sera retransmis en direct d’Uni Dufour, est prévu pour la fin de cette année, dans le cadre d’une mission de l’Agence spatiale européenne (ESA).

CHEOPS est surtout le fruit d’un projet made in Switzerland, imaginé et conçu par des chercheurs des Universités de Berne et de Genève et dirigé par Willy Benz, professeur à l’Institut de physique de l’Université de Berne. Même si d’autres pays sont venus se greffer sur cette mission (Suède et Autriche notamment, ainsi que l’ESA), c’est la première fois que la Suisse est responsable de l’ensemble d’un projet. «Toutes les données récoltées par CHEOPS seront traitées ici, à l’Observatoire de Genève», se réjouit Pierre Bratschi.

De quels types de données parle-t-on? Le petit satellite helvétique (1,80 m de haut pour 1,50 m de large environ) ne partira pas à la recherche de nouvelles exoplanètes. Il sera en revanche chargé de nous en apprendre davantage sur des exoplanètes déjà détectées, notamment de déterminer le plus précisément possible leur taille, voire leur composition.

Le satellite devrait scruter entre 500 et 1000 étoiles proches de nous, au cours de ses trois ans et demi passés en orbite à 700 kilomètres de la Terre. «De cette façon, on obtient une grande précision car on s’affranchit de l’atmosphère terrestre, qui dévie les rayons lumineux», précise Pierre Bratschi. CHEOPS emportera dans ses «bagages» une plaque sur laquelle ont été gravés (et miniaturisés) 3000 dessins d’enfants, dont 180 élaborés par des élèves de l’école primaire genevoise.

Astronomes sollicités

La maquette grandeur nature du satellite suisse trônera durant six jours à Plainpalais. Chaque jour, de 8 h à 20 h, des astronomes seront présents sur place pour répondre aux questions du public.

Ces scientifiques expliqueront également le fonctionnement du VLT, grâce à sa réplique grandeur nature, elle aussi haute de 15 mètres! Il s’agit du plus grand télescope actuel installé au Chili. Chargé notamment de détecter des exoplanètes aussi petites que la Terre, il constitue l’équipement phare de l’astronomie européenne.

Le congrès mondial qui s’ouvre dimanche, lui, dépasse les frontières européennes. C’est seulement la troisième fois que les astronomes de l’EPSC (Congrès européen des sciences planétaires) et du DPS (Division des sciences planétaires de l’American Astronomical Society) siégeront ensemble. Le programme annoncé couvre, selon le communiqué, tout le spectre de la science et de la technologie planétaires. «C’est un rendez-vous tout à fait exceptionnel pour Genève», s’exclame Pierre Bratschi.

«À la recherche d’une sœur de la Terre»

Exposition sur la plaine de Plainpalais, du 15 au 20 septembre de 8 h à 20 h. Entrée libre. Explications en français et en anglais.