Genève racontée aux petits en 26 lettres

On n’est jamais si bien servi que par soi-même. Étonnée de ne pas trouver un guide sur Genève pour sa fille de 6 ans, Olga Sokolik, une maman blogueuse, s’est lancée dans ce projet et a réalisé «ABC de Genève». Un petit livre ludique destiné aux enfants entre 3 et 8 ans.

A comme alphabet



Le principe est simple mais efficace: chaque lettre de l’alphabet est associée sur une page à un monument, un personnage ou un événement historique typiquement genevois. B pour Bastions, E pour l’Escalade ou encore D pour Henri Dunant. Le format permet de faire le tour, en vingt-six lettres, de ce qui fait Genève et de démontrer que la ville est tout sauf ennuyeuse. Peut-être que la trentenaire a-t-elle été inspirée par le guide qu’avait écrit sa propre mère durant son enfance sur Gdansk, sa ville natale en Pologne.

Dans «ABC de Genève», certains choix ont été cornéliens: pour la lettre C, que préférer: le CERN ou la cathédrale Saint-Pierre? Le Centre européen pour la recherche nucléaire l’emportera grâce à son «aspect scientifique cool» et son rayonnement international.

«Pour le K, je me suis plongée dans des encyclopédies jusqu’à tomber sur Emma Kammacher, une avocate et féministe convaincue née en 1904 à Meyrin. Je ne la connaissais pas, c’était une belle découverte, raconte Olga Sokolik. Il faut dire qu’on est très «girl power» à la maison.» Pour la lettre X, ce fut mission impossible. Un espace blanc a donc été laissé pour que les jeunes lecteurs jouent aux détectives et complètent la page par leurs dessins.

B comme bilingue



«J’ai écrit les textes et réalisé les dessins à l’aide d’une tablette», explique Olga Sokolik. Le plus souvent, c’est le soir, sur son téléphone, qu’elle les imagine et les rédige. En retournant l’abécédaire, les enfants allophones découvriront une version en anglais. L’exercice a été facile pour cette ancienne employée de la mission diplomatique polonaise, qui rédige déjà, dans la langue de Shakespeare, le blog «Parentville», depuis 2016. Ce dernier s’adresse aux expatriés à Genève.

La maman blogueuse s’appuie sur sa communauté en ligne pour faire la promotion de son premier livre. Aucune maison d’édition derrière elle, mais une publication à compte d’auteur rendue possible grâce aux fonds récoltés par la prévente d’exemplaires.

C comme classes

Plusieurs établissements, tels que l’École internationale ou l’École Montessori, ont déjà commandé le guide pour leurs classes. «Les textes sont courts et les anecdotes vulgarisées, c’est un bon moyen pour les enfants d’apprendre à lire», souligne l’auteure, qui s’apprête à contacter le Département de l’instruction publique pour le faire connaître.

Intéressant pour les enfants, mais pas seulement: «Une maman d’élève m’a dit qu’elle lisait aussi «ABC de Genève» car c’est un super-entraînement pour le test de naturalisation!» se souvient, amusée, Olga Sokolik, qui réfléchit déjà à la suite. «Pourquoi pas un «ABC» du canton de Vaud ou de la Suisse?»

«ABC de Genève» en vente en librairie ou sur www.parentville.ch, 20 fr.

