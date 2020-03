Genève pourrait taxer le sucre des sodas et des aliments

Genève sera-t-il le premier canton suisse à introduire une taxe sur les sucres ajoutés, présents dans les boissons sucrées industrielles et dans les produits alimentaires ultratransformés? C’est en tous les cas le vœu quasi unanime (moins une abstention) de la Commission de la santé du Grand Conseil, qui s’est penchée sur une motion du PDC Bertrand Buchs.

À l’ordre du jour de la séance du parlement des 12 et 13 mars, cette motion a été doublée par la commission d’une résolution. Elle propose d’inviter l’Assemblée fédérale «à réglementer de manière restrictive la teneur en sucres ajoutés des denrées alimentaires afin de réduire les effets nocifs de sa consommation sur la santé des consommateurs».

Des effets immédiats

Car c’est bien l’impact sur la santé des consommateurs qui a motivé Bertrand Buchs à écrire sa motion. «Au-delà de l’aspect dissuasif de la taxe, c’est un moyen d’avoir des fonds pour mener des campagnes de prévention, comme c’est le cas avec les taxes sur les cigarettes en faveur de la prévention du tabac», a expliqué le député aux commissaires. Et de rappeler également que la France et le Mexique ont introduit une taxe similaire, ce qui a eu pour effet de pousser les fabricants à baisser automatiquement la teneur en sucre de leurs produits.

La motion laisse au Conseil d’État le soin de fixer le montant de la taxe. Elle précise en revanche que l’entier des revenus qui en résulteront sera investi dans la prévention des caries et de l’obésité. Précisons encore qu’elle demande d’interdire les distributeurs d’aliments ultra-transformés et de boissons industrielles dans les établissements publics, notamment les universités et les écoles.

L'appui des spécialistes

Le projet d’une taxe similaire avait déjà titillé les esprits de députés lorsque le Grand Conseil étudiait l’initiative populaire du Parti du travail en faveur de la création d’une assurance obligatoire pour les soins dentaires (refusée le 10 février 2019). Même si l’idée de présenter cette taxe avec d’autres mesures en guise de contre-projet à l’initiative avait été écartée, le PDC n’avait pas lâché le morceau et déposé son projet de motion.

L’idée a par ailleurs en quelque sorte reçu l’approbation des milieux de la santé en novembre 2018. En conclusion de plusieurs rencontres tenues dans l’année, une cinquantaine de spécialistes issus du public et du privé avaient dégagé des pistes susceptibles de freiner la hausse des coûts de la santé. Parmi elles figurait une taxe sur les boissons à sucres ajoutés.

Du sucre caché

La motion, elle, concerne également les produits alimentaires ultratransformés, une problématique un peu moins connue que celle des sodas. On parle ici notamment des plats «tout prêts», a priori salés, mais qui contiennent du sucre. Pour Bertrand Buchs, la motion a du reste aussi «pour mission d’alerter les gens sur le sucre qui est caché dans beaucoup de produits salés, pour qu’ils comprennent qu’on les trompe».

Car le sucre, qui a massivement envahi nos habitudes alimentaires, a des effets très nocifs sur la santé. L’OMS le soupçonne d’être en partie responsable d’une forte augmentation du diabète dans le monde. Et d’autres pathologies lui seraient partiellement imputables: les problèmes cardio-vasculaires, le surpoids ou les affections bucco-dentaires.